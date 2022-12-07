Ридли Скотт наконец взялся за съемки продолжения культового "Гладиатора"

Известный британский режиссер Ридли Скотт в настоящее время ищет места для съемок "Гладиатора 2" в Марокко, сообщает Zakon.kz

Как пишет портал World of Reel Скотт пока присматривает подходящие локации в "марокканском Голливуде". Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве с местной киностудией Atlas Studios.

Старт производства второй части "Гладиатора" пока не был анонсирован официально.

Сценарий "Гладиатора 2" был готов ещё в прошлом году, так что Ридли Скотт действительно планирует рассказать ещё одну историю в античном мире. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинала и будут посвящены Люциусу — сыну Лусиллы и племяннику Коммода. Его сыграет Спенсер Трит Кларк, который и исполнял роль мальчика 22 года назад.

Культовый фильм Скотта "Гладиатор" вышел на экраны в 2000 году и снискал популярность как у зрителей, так и у критиков. Лента была выдвинута на "Оскар" в 12 номинациях и выиграла пять статуэток.