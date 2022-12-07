Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Ридли Скотт наконец взялся за съемки продолжения культового "Гладиатора"

Ридли Скотт наконец взялся за съемки продолжения культового "Гладиатора" Фото: скриншот с видео
Известный британский режиссер Ридли Скотт в настоящее время ищет места для съемок "Гладиатора 2" в Марокко, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал World of Reel, Скотт пока присматривает подходящие локации в "марокканском Голливуде". Кроме того, ведутся переговоры о сотрудничестве с местной киностудией Atlas Studios.

Старт производства второй части "Гладиатора" пока не был анонсирован официально.

Сценарий "Гладиатора 2" был готов еще в прошлом году, так что Ридли Скотт действительно планирует рассказать еще одну историю в античном мире. События сиквела развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинала и будут посвящены Люциусу – сыну Лусиллы – и племяннику Коммода. Его сыграет Спенсер Трит Кларк, который и исполнял роль мальчика 22 года назад.

Культовый фильм Скотта "Гладиатор" вышел на экраны в 2000 году и снискал популярность как у зрителей, так и у критиков. Лента была выдвинута на "Оскар" в 12 номинациях и выиграла пять статуэток.

Читайте также

Джо Байден показал, как его супруга украсила Белый дом к Рождеству

В Алматы состоится XVI Международный кинофестиваль "Евразия"

Григорий Лепс и его охранники побили жителя Санкт-Петербурга

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
утверждены ставки по тенговым депозитам на декабрь и январь
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления