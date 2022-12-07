Джо Байден показал, как его супруга украсила Белый дом к Рождеству

46-й президент США показал в своем Твиттере рождественские декорации, украшающие Белый дом. Здесь стоят сразу 77 елок. Резиденцию президента к празднику обычно всегда украшает первая леди, сообщает Zakon.kz

"Наступает самое чудесное время года", - подписал короткое видео американский лидер.

Тема украшений в 2022 году, как ранее сообщала сама супруга президента Джилл Байден — We the People ("Мы люди"). И увидеть их смогут более 50 тысяч человек, так как впервые после пандемии коронавируса двери Белого дома будут открыты для посетителей.

Для украшения Белого дома были привезены 77 елок и 25 венков, все праздничные декорации украшают 83 615 праздничных огней.

На главной рождественской елке Белого дома в Голубой комнате изображены государственные символы-птицы каждого штата, а внизу построено целое гнездо из ветвей.