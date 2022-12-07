Шымкентский педагог, проткнувший руку пятикласснику, продолжит работать в школе

В Управлении образования Шымкента заявили, что учитель школы №69 нечаянно задела ребенка острием ручки, а потому продолжит свою работу в этой школе, сообщает Zakon.kz.

В госоргане OTYRAR рассказали свою версию инцидента, отличную от версии матери пострадавшего мальчика.

"Инцидент произошел в 14:45 в школе №69 в классе 5Ж во время перерыва. Педагог увидела, как дети борются, и подошла, чтобы их разнять. В это время у нее в руке была ручка, и она задела канцелярским предметом Жолбарыса нечаянно. Проведена разъяснительная беседа с классным руководителем и родителем пострадавшего ребенка. В отношении педагога были приняты дисциплинарные меры, работа в школе продолжится". Управление образования

Сама педагог говорит, что просто не рассчитала силу удара, о конфликте между детьми не было и речи.

Мама мальчика Жулдыз Айтмаханбетова написала заявление в полицию, но потом забрала его в надежде на адекватное поведение и безопасность в стенах школы.

"Сообщаем, что данная информация зарегистрирована сотрудниками Управления полиции Каратауского района. Школьнику назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". Департамент полиции Шымкента

Как сообщали ранее, конфликт между учителем и учеником произошел 30 ноября. Как писали СМИ, педагога возмутило несоблюдение ребенком школьной формы – он пришел на занятия в синих джинсах.

Мама пострадавшего рассказала, что с наступлением холодов заведующая школы сама разрешила одевать детей теплее, с одной оговоркой, чтобы брюки или джинсы были схожего со школьной формой цвета.