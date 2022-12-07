175 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в РК коронавирус выявили у 175 человек, сообщает Zakon.kz.

На 7 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1447 человек (–1 255+ и 192 КВИ-), из них в стационарах находятся 203 пациента, на амбулаторном уровне – 1244.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Ранее заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова на брифинге в Алматы рекомендовала активно прививаться каждые шесть месяцев, избегать мест массового скопления людей, а если есть необходимость находиться в общественных помещениях с большим количеством посетителей – применять медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

С начала пандемии по 4 декабря 2022 года в Алматы зарегистрировано 257 522 случаев COVID-19.