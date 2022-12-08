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Brent упала в цене ниже 77 долларов за баррель впервые с 2021 года

Brent упала в цене ниже 77 долларов за баррель впервые с 2021 года Фото: pixabay
По данным торгов на лондонской бирже ICE в среду, 7 декабря цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, сообщает Zakon.kz

Отмечается, что по состоянию на 22:21 мск стоимость нефти снижалась на 3,53%, до $76,94 за баррель.

При этом нефть марки Brent торгуется на уровне $77,53 за баррель.

Ранее в ноябре сообщалось, что цены на нефть покидают "медвежьи" объятия.

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