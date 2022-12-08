Cписок самых популярных в 2022 году запросов пользователей опубликовал Google

Самые популярные запросы в поисковике в 2022 году: игра Wordle, смерть королевы Великобритании Елизаветы, новая информация об Украине и результаты выборов в странах мира, сообщает Zakon.kz

В блоге Google Trends также отмечается, что самым часто упоминаемым при поиске пользователей человеком стал Джонни Депп. Второе место занял Уилл Смит, ударивший комика Криса Рока на церемонии вручения «Оскар», а третье — бывшая супруга Деппа Эмбер Херд. На четвертом месте расположился президент России Владимир Путин.

Самыми популярными сериалами в поисковике Google стали «Эйфория», «Дом дракона», «Лунный рыцарь», «Наблюдатель» и «Изобретая Анну».

В список наиболее часто упоминаемых спортсменов вошли теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, а также американский футболист Манти Тео и сноубордист Шон Уайт.