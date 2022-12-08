В Бюро нацстатистики рассказали, куда уходит казахстанский рис
По данным Бюро национальной статистики, в прошлом году в Казахстане было произведено 209,6 тыс. тонн риса. Это на 0,9% превышает показатели 2020-го года.
За январь-декабрь 2021 года казахстанские предприятия экспортировали 123,2 тыс. тонн риса на сумму 38,6 млн долларов.
Главными импортерами казахстанского риса стали Россия (37,6 тыс. тонн), Таджикистан (30 тыс. тонн) и Узбекистан (26,7 тыс. тонн).
В остальные страны мира, не входящие в состав СНГ, Казахстан отправил 3,3 тыс. тонн риса. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция. Кроме того, сельхоз культура в прошлом году была доставлена в США, Иран, Израиль и Украину.
Ранее сообщали, что казахстанцы могут не беспокоиться по ситуации с рисом, в стране его достаточно. Об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев.
А глава Минторговли прокомментировал цены на рис.