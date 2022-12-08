Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре

8 и 9 декабря жители Земли склонные к метеочувствительности, могут испытывать недомогания. Причиной станет сильная магнитная буря, спровоцированная вспышками на поверхности Солнца. В четверг магнитные возмущения достигнут 4 баллов, сообщает Zakon.kz

Как говорят специалисты, в декабре магнитные бури продолжат доказывать свою непредсказуемость и сегодня они нанесут очередной внезапный удар.

Чтобы помочь своему организму чувствовать себя хорошо в периоды внезапных геомагнитных ударов, необходимо:

принимать назначенные врачом медикаменты;

своевременно бороться с недомоганием;

улучшить качество жизни;

пить много воды;

употреблять натуральные продукты;

готовить только из качественной пищи;

много отдыхать;

отменить физические и моральные нагрузки;

отказаться от алкоголя и газировок;

работать и отдыхать в проветренных помещениях;

избегать места, где полно незнакомых людей;

бороться с плохими привычками и прививать хорошие;

завтракать и делать разминку;

меньше пользоваться социальными сетями;

не смотреть плохие телевизионные новости;

оставаться физически активными;

отказаться от транспорта – ходить пешком;

наладить здоровый 8-часовой сон;

контролировать артериальное давление.

Ранее сообщали, что 8 декабря произойдет сразу три астрономических события: полнолуние, противостояние Марса и его покрытие полной Луной.

Как выяснилось, такое противостояние Марса случается только раз в два года.