В Павлодаре из гостиницы эвакуировали 200 человек из-за пожара

220 человек из них 10 детей эвакуировали из павлодарской гостиницы "Сары-Арка" из-за задымления на первом этаже, сообщает Zakon.kz

Как сообщили в ДЧС города, сообщение о пожаре поступило в 03-18 часов на место выехали 5 единиц техники 25 сотрудников ДЧС, Дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, Центра медицины и катастроф.

Фото: ДЧС

Фото: ДЧС

"Были эвакуированы 220 человек из них 10 детей. Жертв и пострадавших нет. Пожар был локализован 03.59 часов, ликвидирован 04.06 часов" - говорится в сообщении ДЧС.