Средства с Зимнего благотворительного бала пойдут на соцпроекты

Более 80 млн тенге собрали на XIII Зимнем благотворительном балу в Астане. Средства будут направлены на поддержку инклюзивного образования и талантливой молодежи, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ежегодный Зимний благотворительный бал организован корпоративным фондом "Болашақ" при поддержке HiltonAstana" компаний BI Group, А-Event KZ и акимата города Астаны. Спонсорами бала выступили АО "Нурбанк" и компания AstanaBusinessAviation.

Фото: Организаторы XIII Зимнего благотворительного бала

Грандиозное мероприятие проводилось с целью привлечения внимания общественности к проблемам получения качественного образования детьми с особыми потребностями и поддержки талантливой молодежи.

"Состоялся 13 ежегодный Зимний благотворительный бал, бал, который наш Фонд проводит вот уже 10 лет. Для нас бал – это, прежде всего, акт меценатства и спонсорства при поддержке огромного количества компаний. Потому что создавать такие программы, такие мероприятия невозможно в одиночку. Суть бала состоит в тех программах, которые реализуются на собранные здесь средства. В разные годы нас поддерживали Александр Винокуров, Илья Ильин, Геннадий Головкин. Нас всегда огромное количество людей поддерживают. И когда говорят, что культуры меценатства и благотворительности в Казахстане нет, это неправда. Те, кто хочет что-то сделать, они делают и всегда найдут людей, которых поддержат". Председатель Попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан

Фото: Организаторы XIII Зимнего благотворительного бала

По ее словам, проекты Фонда направлены на создание возможностей и условий для качественного образования для всех.

"Инклюзия – это не только про право детей с аутизмом учиться в обычной школе, это также о правах на качественное образование для детей с синдромом Дауна, с ДЦП, детей иммигрантов, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и многих других. Образование – это то, во что действительно стоит вкладываться, потому что будущее строится именно образованной нацией. И если мы хотим качественных изменений в стране, очень важно, чтобы у наших детей была возможность получать качественное образование". Динара Гаплан

По ее данным, за 10 лет посредством благотворительных балов было собрано более 800 миллионов тенге. На эти средства фондом "Болашақ" в рамках проекта "Каждый ребенок достоин школы" открыто и оснащено более 70 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 46 кабинетов поддержки инклюзии в 22 городах Казахстана.

Также создано более 500 специализированных в сфере инклюзии рабочих мест. 3 тыс. специалистов и родителей прошли обучение по инклюзивному образованию и прикладному анализу поведения.

Для реализации прав особенных детей фондом "Болашақ" внесены более 70 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты РК в части развития инклюзивного образования.

Также при поддержке Фонда ежегодно более 500 детей с дислексией и дисграфией получают помощь квалифицированных специалистов.

Была оказана помощь Международной ассоциации по генным дерматозам в проведении операций, закупе специальной косметики и обучении казахстанских врачей особенностям работы с детьми с буллезным эпидермолизом (дети-бабочки).

"Сегодня под методическим сопровождением нашего фонда 60 школ в Казахстане. Впервые у детей с аутизмом и синдромом Дауна и другими особыми потребностями появилась возможность ходить в школу каждый день. Мы внесли большое количество изменений в законодательство, мы изменили правительственные постановления, внесли рекомендации в протокол по диагностике и лечению аутизма. Впервые он был обновлен в соответствии с международным стандартом. Всего этого мы добились вместе с НПО, которые входили в экспертный совет при нашем Фонде". Динара Гаплан

Мамы детей с аутизмом охотно делятся успехами своих детей, которые стали участниками данного проекта. Одна из них – астанчанка Сабира Ауелова.

"На момент вступления в программу Максату было 5 лет. До этого мой сын никогда не посещал общеобразовательные учреждения. У него отсутствовали навыки социализации, коммуникации и взаимодействия в группе. На сегодняшний день у сына улучшилось понимание речи, его пассивный словарь составляет около 50 слов – это различение предметов, частей тела, родных и выполнение более 10 инструкций. Еще вчера для нас это казалось невозможным. Сейчас ребенок стал откликаться на собственное имя, реагировать на голос говорящего. Сформировались навыки игры и можно сказать, что он полностью социализировался". Сабира Ауелова

Второе направление фонда – это помощь одаренным детям. Речь идет о проекте "Проездные гранты". Всего за время существования проекта Фонда, то есть с 2014 года, присуждено 93 проездных и 17 образовательных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями. Одна из обладательниц проездного гранта – 17-летняя Альбина Калдыбек. Она завоевала бронзовую медаль на Всемирном фестивале WORLD JIU-JITSU Festival по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ).

"О Фонде мне подсказал тренер. Я собрала документы, которые запрашивал Фонд. Даже не думала, что это будет так легко. Конечно, не верила первое время, но, когда мне одобрили грант, очень сильно обрадовалась. Соревнования для меня были сложными, так как это мой первый опыт на международной арене. Я очень сильно переживала, но благодаря тренеру и друзьям на ковер вышла без волнений. От всей души благодарна Фонду, они оказывают огромную поддержку молодежи. Благодаря Фонду нам – молодым спортсменам – открываются новые горизонты. Круто, когда есть такие люди, которые помогают". Альбина Калдыбек

В целом, говорят организаторы, из года в год растет число компаний, оказывающих поддержку в организации бала. За все годы к проведению бала присоединились уже более 150 спонсоров и партнеров.

Фото: Организаторы XIII Зимнего благотворительного бала

Кульминацией нынешнего бала по сложившейся традиции стал аукцион уникальных лотов – предметов искусства и антиквариата. В этом году на аукционе были представлены ковры ручной работы 1940-1950-х годов прошлого столетия, саукеле героини спектакля "Бөрте", документ о предоставлении земельного участка за подписью 14-го президента США Франклина Пирса 1856 года.

Был и необычный лот – бык породы Ангус.

Изюминкой аукциона стала гитара от основателя легендарного ансамбля «Дос-Муқасан» и виниловая пластинка с первыми хитами группы. Они были проданы за 11 млн тенге.

Фото: Организаторы XIII Зимнего благотворительного бала

Также гостей вечера порадовал розыгрыш ценных призов от партнеров Фонда.

"Мы проводим благотворительный бал 10 раз. Последний бал проводили в 2019 году. Тогда мы в общей сложности собрали около 1 млн долларов. Куда мы тратим эти средства? Средства мы направляем на открытие кабинетов поддержки инклюзии, на проект "Проездные гранты", в рамках которого приобретаем билеты для молодых ребят, которые участвуют в значимых международных соревнованиях. За 10 лет фонд "Болашак" собрал более 800 млн тенге на благотворительные цели. Сегодня будут представлены 12 лотов. Цены на них разные. В прошлые годы составляли от 1 млн до 15 млн тенге, это зависит от аукционов. У нас начальная цена минимально от 2 млн тенге". Основатель и председатель правления CentrasiaGroup, Председатель Совета Ассоциации "Болашақ", член Попечительского совета фонда "Болашақ" Алмас Кудайберген

Фото: Организаторы XIII Зимнего благотворительного бала

Следует отметить, что яркими выступлениями порадовали гостей бала 30 пар дебютантов. На протяжении нескольких месяцев молодые люди разных профессий усердно тренировались с хореографом-постановщиком Зимних благотворительных балов, старшим преподавателем Казахской национальной академии хореографии, членом Федерации танцевального спорта Республики Казахстан Евгением Моисеевым.

"Я впервые принимаю участие в данном мероприятии, чему очень рад… В первую очередь хотел быть частью чего-то большего, частью добра. Это мероприятие помогает многим детям". Дебютант бала Диас Мырзалиев

В целях соблюдения прозрачности использования благотворительных средств на сайте фонда bolashakcharity.kz публикуются финансовые отчеты.