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На востоке Казахстана ожидаются снег и гололедица

На востоке Казахстана ожидаются снег и гололедица Фото: Zakon.kz

Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в последний день сентября. Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на севере, юге и в центре республики, сообщает Zakon.kz

По данным РГП "Казгидромет", 30 сентября на западе Казахстана пройдет дождь, на северо-западе и юго-востоке - осадки (дождь, снег), на востоке - снег.


По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юго-западе, юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица, - говорится в сообщении.

Также синоптики сообщили, что чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на 29 сентября – 1 октября 2022 года. По данным синоптиков, в эти дни на большей части страны ожидается похолодание.

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Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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