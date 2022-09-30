В Хромтау 4 человека попали в реанимацию после пожара
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В Хромтау ночью 30 сентября во дворе частного дома загорелся летний домик, огонь перекинулся на гараж. В результате пожара пострадали четыре человека, сгорел легковой автомобиль Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в областном ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 1:16.
С термическими ожогами госпитализированы четыре человека в реанимационное отделение ЦРБ, состояние всех – тяжелое.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Спасатели вытащили из гаража 50-литровый заполненный бытовой газовый баллон.
Пожар ликвидирован 2:15. Обстоятельства происшествия выясняются, причина устанавливается.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Предварительно, со слов хозяина дома, пожар произошел в летнем домике.
Пытаясь спасти двоих жителей, хозяйка дома и ее сын получили также ожоги.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области
Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области
В ведомстве отметили, что всем жителям дома удалось выйти из горящего здания.
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