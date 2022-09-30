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В Хромтау 4 человека попали в реанимацию после пожара

В Актюбинской области 4 человека попали в реанимацию после пожара Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

В Хромтау ночью 30 сентября во дворе частного дома загорелся летний домик, огонь перекинулся на гараж. В результате пожара пострадали четыре человека, сгорел легковой автомобиль Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 1:16.


С термическими ожогами госпитализированы четыре человека в реанимационное отделение ЦРБ, состояние всех – тяжелое.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области



В Актюбинской области 4 человека попали в реанимацию после пожара

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области


Спасатели вытащили из гаража 50-литровый заполненный бытовой газовый баллон.


Пожар ликвидирован 2:15. Обстоятельства происшествия выясняются, причина устанавливается.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области



В Актюбинской области 4 человека попали в реанимацию после пожара

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области



Предварительно, со слов хозяина дома, пожар произошел в летнем домике.


Пытаясь спасти двоих жителей, хозяйка дома и ее сын получили также ожоги.Пресс-служба ДЧС Актюбинской области





В Актюбинской области 4 человека попали в реанимацию после пожара

Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области


В ведомстве отметили, что всем жителям дома удалось выйти из горящего здания.

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