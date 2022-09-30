В Хромтау 4 человека попали в реанимацию после пожара

В Хромтау ночью 30 сентября во дворе частного дома загорелся летний домик, огонь перекинулся на гараж. В результате пожара пострадали четыре человека, сгорел легковой автомобиль Toyota Camry, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном ДЧС, сообщение о пожаре поступило в 1:16.





С термическими ожогами госпитализированы четыре человека в реанимационное отделение ЦРБ, состояние всех – тяжелое. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области









Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области







Спасатели вытащили из гаража 50-литровый заполненный бытовой газовый баллон.





Пожар ликвидирован 2:15. Обстоятельства происшествия выясняются, причина устанавливается. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области









Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области











Предварительно, со слов хозяина дома, пожар произошел в летнем домике.





Пытаясь спасти двоих жителей, хозяйка дома и ее сын получили также ожоги. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

















Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области







В ведомстве отметили, что всем жителям дома удалось выйти из горящего здания.