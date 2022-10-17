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Один человек погиб, четверо пострадали в аварии на трассе Уральск – Атырау

Один человек погиб, четверо пострадали в аварии на трассе Уральск – Атырау Фото: пресс-служба ДП ЗКО
17 октября примерно в 12:45 на 3-м км автодороги Уральск – Атырау произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись Lada Granta и Toyota Camry. В результате аварии скончался водитель Granta, пострадали четыре человека, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции ЗКО, за рулем Granta был мужчина 1981 г. р., за рулем Camry – 2002 г. р.


В результате ДТП водитель автомашины Lada Granta скончался на месте происшествия, в больницу с различными телесными повреждениями доставлены четыре человека.Пресс-служба ДП ЗКО




Один человек погиб, четверо пострадали в аварии на трассе Уральск – Атырау

Фото: пресс-служба ДП ЗКО


В областной полиции отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами").


На месте работают сотрудники полиции.Пресс-служба ДП ЗКО




Один человек погиб, четверо пострадали в аварии на трассе Уральск – Атырау

Фото: пресс-служба ДП ЗКО


Ранее сообщалось, что в Акмолинской области в ДТП погиб сотрудник полиции – следователь отдела полиции Аккольского района, а также пострадали четыре человека. Авария произошла 17 октября около 2:00 в городе Акколь.

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