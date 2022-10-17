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В Атырау отца и сына задержали с 300 кг осетра

В Атырауской области у отца и сына изъяли порядка 300 кг осетра Фото: скриншот видео
В Атырау сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью и спецназа СОБР провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых задержали двух местных жителей – отца и сына. У них изъяли порядка 300 кг осетровой рыбы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, при обыске автомашины Нива возле дома одного из подозреваемых, а также места хранения рыбы в гараже было изъято порядка 300 кг осетровой рыбы.


Незаконно добытую рыбу отец с сыном планировали продать, – говорится в сообщении.


Уголовное дело зарегистрировано по ст. 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", в рамках которого назначены необходимые экспертизы.


Проводится досудебное расследование, выясняются все обстоятельства преступления. Задержанные водворены в ИВС, – отмечается в сообщении.








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