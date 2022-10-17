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Туман и сильный ветер ожидаются в 5 областях Казахстана

Туман и сильный ветер ожидаются в пяти областях Казахстана Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана – Туркестанской, Абайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 18 октября в пяти областях страны ожидаются туман и сильный ветер.

Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с.
Ночью на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром – туман.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 октября 2022 года, а также рассказали о погоде на вторник, 18 октября.

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Казгидромет Абайская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Казахстан Северо-Казахстанская область Туркестанская область
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