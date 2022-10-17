Туман и сильный ветер ожидаются в 5 областях Казахстана
По данным РГП "Казгидромет", 18 октября в пяти областях страны ожидаются туман и сильный ветер.
Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается северо-восточный ветер 15-20 м/с.
Ночью на севере, юге, в центре Абайской области ожидается туман.
Днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер западный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.
На севере, западе Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром – туман.
Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. В Актобе ночью и утром – туман.
Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 октября 2022 года, а также рассказали о погоде на вторник, 18 октября.