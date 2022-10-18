У Жетысуской области появился свой герб

В Жетысуской области депутаты маслихата утвердили герб региона, который получил положительное заключение экспертизы в Экспертном совете по вопросам госсимволов и геральдических знаков Минкультуры РК. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе областного акимата.

В ведомстве уточнили, что автором эскизного проекта является Есет Дауренбаев – помощник начальника Управления по делам обороны Талдыкоргана по военно-патриотической работе и работе с ветеранами Вооруженных сил, вице-президент, член Союза художников РК, член-корреспондент Академии художеств РК.

В конкурсе наряду с профессиональными художниками, фотографами, дизайнерами, архитекторами приняли участие и любители. Всего поступило 55 эскизов от 17 участников.

По данным Управления общественного развития Жетысуской области, эскизный проект Есета Женисулы был выбран единогласно решением членов конкурсной комиссии. Они оценивали демонстрацию историко-культурных и географических особенностей региона, высокий художественный уровень, уникальное дизайнерское решение, сочетаемость цветов и соблюдение требований геральдики.







Новый герб имеет форму круга. Внутри герба – символ города Талдыкоргана – "Монумент Жетісу", над которым возвышаются горные вершины, из-за которых выглядывают лучи солнца, над ними – шанырак. Внизу – караван верблюдов как олицетворение Великого Шелкового пути, волны, представляющие семь рек Жетысу, озера Алаколь и Балхаш, а по бокам – два архара, тоже имеющих важное символическое значение для региона. Название области написано вверху герба золотыми буквами. Пресс-служба акимата Жетысуской области





















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