"Дорожного каскадера" ищет полиция Алматы

18 октября в социальных сетях распространили ролик, на котором в Алматы водитель грубо нарушает правила дорожного движения, создавая опасные ситуации на дороге, сообщает Zakon.kz.

Помимо этого, на машине установлены проблесковые маячки.

В городском департаменте полиции со ссылкой на местную полицейскую службу заявили, что правонарушителя устанавливают.





В настоящее время подключены сотрудники подразделения розыска. Он непременно будет установлен, задержан и привлечен к ответственности. Пресс-служба ДП Алматы

В ведомстве подчеркнули, что такое поведение на дорогах непозволительно.





Оно создает реальную угрозу как для самого правонарушителя, так и для других участников дорожного движения. Пресс-служба ДП Алматы









Ранее сообщалось, что МВД Казахстана предлагает отменить скидку 50% злостным нарушителям ПДД. Например, если водитель в течение года более пяти раз нарушит правила дорожного движения, то ему могут отказать в 50%-ной скидке. Аналогичную меру предлагается применять и к пешеходам – нарушителям ПДД.