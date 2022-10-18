"Дорожного каскадера" ищет полиция Алматы
Фото: polisia.kz
18 октября в социальных сетях распространили ролик, на котором в Алматы водитель грубо нарушает правила дорожного движения, создавая опасные ситуации на дороге, сообщает Zakon.kz.
Помимо этого, на машине установлены проблесковые маячки.
В городском департаменте полиции со ссылкой на местную полицейскую службу заявили, что правонарушителя устанавливают.
В настоящее время подключены сотрудники подразделения розыска. Он непременно будет установлен, задержан и привлечен к ответственности.Пресс-служба ДП Алматы
В ведомстве подчеркнули, что такое поведение на дорогах непозволительно.
Оно создает реальную угрозу как для самого правонарушителя, так и для других участников дорожного движения.Пресс-служба ДП Алматы
Ранее сообщалось, что МВД Казахстана предлагает отменить скидку 50% злостным нарушителям ПДД. Например, если водитель в течение года более пяти раз нарушит правила дорожного движения, то ему могут отказать в 50%-ной скидке. Аналогичную меру предлагается применять и к пешеходам – нарушителям ПДД.
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