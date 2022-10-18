Названы виновные в гибели рабочих в сточных водах в Уральске

На днях в Уральске завершилось расследование комиссии по факту гибели двух сотрудников ТОО "Батыс су арнасы", которые утонули в сточных водах. Об этом рассказал заместитель руководителя Управления по инспекции труда ЗКО Арман Туйгинбетов, сообщает Zakon.kz.

Как отметил порталу "Мой город" Арман Туйгинбетов, по результатам расследования выявлена 100%-ная вина работодателя.





Материалы переданы в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства, – сообщил он.

С таким решением комиссии не согласен генеральный директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов. Он отметил, что по акту проверки, которую предоставила трудовая инспекция, не выяснены причины, по которым произошел несчастный случай, а именно – почему вырвало крышку задвижки.





Мы предоставили все документы, что данная служба получала средства индивидуальной защиты для безопасного проведения работы. Есть журналы, где они расписывались, что получили их. Есть журналы инструктажей о том, что проходили обучение. Они были обучены для производства таких видов работ. Члены комиссии ссылаются, что нет каких-то инструкций по замене задвижек, но таких инструкций в природе не существует. Это то же самое, что электрику дать инструкцию по замене лампочки. Абсурд полнейший. Ануар Аркенов





По его словам, они подготовили возражение и будут оспаривать заключение комиссии.

Гендиректор предприятия считает, что те, кто проводил расследование, "не имеют ни малейшего представления о том, как эти работы должны проводиться".





Мы предоставили должностные инструкции обоих слесарей, которые погибли. Они были специалистами пятого разряда. У них четко было прописано, что они должны делать. Перед началом работы они должны были полностью убедиться, что обеспечена безопасность работ – это спецсредства, ремни безопасности, инструменты, готовность места работы. Валить всю вину на работодателя, я считаю, неправильно. Ежедневно такие работы по городу проводятся на 10-15 объектах, штат предприятия – более 80 человек. Физически ни я, ни мой заместитель по производству каждую такую аварию не может контролировать. Если я буду перепроверять работу каждого слесаря, то зачем мне вообще нужны слесари? Ануар Аркенов

Причиной трагедии, по его мнению, могло стать то, что вместо старых болтов не поставили новые.





Во время осмотра места происшествия никто даже не удосужился посмотреть, ставились ли новые болты сотрудниками или нет. Ни одного нового болта найдено не было. Более того, никто не осмотрел саму крышку, которую вырвали. Комиссия этот факт не установила. Ануар Аркенов





Как отметили в областном департаменте полиции, по факту гибели рабочих продолжается досудебное расследование по ст. 156 УК РК ("Нарушение правил охраны труда").

24 августа в Уральске двое ремонтников захлебнулись сточными водами. Они занимались ремонтом на территории канализационной насосной станции-2. В момент, когда мужчины были под землей, сорвало задвижку, и стоки с большим напором заполнили камеру. Шансов выбраться у рабочих не было. В "Батыс су арнасы" тогда сообщили, что родным погибших окажут всю необходимую помощь, в том числе с организацией похорон.