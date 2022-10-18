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Спасатели достали щенка из узкой скважины в ВКО

Спасатели достали щенка из узкой скважины в ВКО Фото: скриншот видео
В Восточном Казахстане в Глубоковском районе на территории дачного общества "Орленок" сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям спасли щенка, угодившего в узкую скважину, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что на душераздирающий "писк" отреагировали проживающие на соседнем участке люди, которые и вызвали спасателей. У скважины не находила себе места мать "пушистого малыша" породы хаски.


Труднодоступное место представляло опасность для щенка. Профессионалы службы ЧС ловко "зацепили" заложника с помощью петли для отлова животных и благополучно закончили спасательную операцию.Пресс-служба ДЧС ВКО




16 октября сообщалось, что в Усть-Каменогорске по ул. Бажова четверо щенят провалились в яму. Продавцы соседствующего с местом ЧС магазина вызвали спасателей, которые помогли щенятам выбраться из ямы.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область
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