Спасатели достали щенка из узкой скважины в ВКО

В Восточном Казахстане в Глубоковском районе на территории дачного общества "Орленок" сотрудники областного департамента по чрезвычайным ситуациям спасли щенка, угодившего в узкую скважину, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что на душераздирающий "писк" отреагировали проживающие на соседнем участке люди, которые и вызвали спасателей. У скважины не находила себе места мать "пушистого малыша" породы хаски.





Труднодоступное место представляло опасность для щенка. Профессионалы службы ЧС ловко "зацепили" заложника с помощью петли для отлова животных и благополучно закончили спасательную операцию. Пресс-служба ДЧС ВКО











16 октября сообщалось, что в Усть-Каменогорске по ул. Бажова четверо щенят провалились в яму. Продавцы соседствующего с местом ЧС магазина вызвали спасателей, которые помогли щенятам выбраться из ямы.