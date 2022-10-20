Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ветеран казахстанского футбола Султан Абенов скончался на 71-м году жизни

Скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов Фото: kff.kz
На 71-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов. После окончания игровой карьеры он работал начальником команды "Кайрата", затем перешел в партийную и дипломатическую службу, сообщает Zakon.kz.

В Казахстанской федерации футбола напомнили, что Султан Абенов был воспитанником кызылординской школы футбола и наиболее ярко проявил себя в составе "Автомобилиста", дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба он провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами.

После окончания игровой карьеры Султан Абенов работал начальником команды "Кайрата", затем перешел в партийную и дипломатическую службу. В разные годы был советником премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК, а также трудился в Администрации президента РК.

Казахстанская федерация футбола приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Султана Мурашевича. Память о нем навсегда останется в сердцах любителей отечественного футбола.Пресс-служба КФФ

14 октября сообщалось, что не стало бывшего главного редактора газеты "Казахстанская правда" Татьяны Костиной. Ей было 67 лет.

Читайте также

На большей части Казахстана пройдут дожди в пятницу

Минобороны утвердило правила психологической и идеологической работы с личным составом

ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову кандидатом в президенты

Динара Халдарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
Жандос Курманбаев поделился лайфхаком
Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком
Госслужащие потратили 507 млн тенге
Госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления