Ветеран казахстанского футбола Султан Абенов скончался на 71-м году жизни

На 71-м году жизни скончался ветеран казахстанского футбола Султан Абенов. После окончания игровой карьеры он работал начальником команды "Кайрата", затем перешел в партийную и дипломатическую службу, сообщает Zakon.kz.

В Казахстанской федерации футбола напомнили, что Султан Абенов был воспитанником кызылординской школы футбола и наиболее ярко проявил себя в составе "Автомобилиста", дебютировав за команду мастеров в возрасте 17 лет. В составе кызылординского клуба он провел свыше 100 матчей в чемпионате СССР, в которых отметился 33 голами.

После окончания игровой карьеры Султан Абенов работал начальником команды "Кайрата", затем перешел в партийную и дипломатическую службу. В разные годы был советником премьер-министра РК, заместителем руководителя аппарата Мажилиса Парламента РК, а также трудился в Администрации президента РК.

Казахстанская федерация футбола приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Султана Мурашевича. Память о нем навсегда останется в сердцах любителей отечественного футбола. Пресс-служба КФФ

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