Жительница Костаная обнаружила змею в ванной

В Костанае 20 октября на пульт "102" обратилась местная жительница, которая сообщила, что обнаружила змею в ванной комнате, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, на место происшествия прибыли участковый инспектор полиции Аскар Иментаев и его напарник Серик Малгаждар.



Получив заявку, мы прибыли по адресу и действительно обнаружили змею длиной 20-25 см. Откуда она взялась – мы сейчас выясняем. Аскар Иментаев

Он предположил, что змея была чьим-то питомцем.

В настоящее время ищем хозяина. На место прибыли и сотрудники МЧС. Аскар Иментаев

Пойманная змея, по словам специалистов, – обыкновенный уж из семейства ужеобразных.



Полицейские вывезли змею за город и выпустили в естественную среду обитания.

В октябре-ноябре ужи заползают в разные норы и щели в земле, где и зимуют.

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