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Жители Атырау устроили драку возле ночного клуба

Жители Атырау устроили драку возле ночного клуба Фото: unsplash
В Атырау двух местных жителей привлекли к ответственности за драку в общественном месте, которая произошла 30 октября перед ночным клубом, расположенным в мкр. Авангард, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации на сайте polisia.kz, драку двух мужчин в 05:58 заметили сотрудники видеонаблюдения Центра оперативного управления. На место были направлены сотрудники ближайшей патрульной полиции.

На нарушителей был составлен адмпротокол по ст. 434, ч. 1 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

По факту нарушения общественного порядка решением суда в отношении граждан наложен штраф в размере 15 315 тенге.

26 октября 2022 года в Алматы произошло ДТП с участием ЗИЛа и Toyota. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции задержали водителя грузового авто, но он проявил агрессию и оказал неповиновение сотрудникам полиции. Инцидент попал на видео, которое распространили в Казнете.

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