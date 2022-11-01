Жители Атырау устроили драку возле ночного клуба

В Атырау двух местных жителей привлекли к ответственности за драку в общественном месте, которая произошла 30 октября перед ночным клубом, расположенным в мкр. Авангард, сообщает Zakon.kz.

Как следует из информации на сайте polisia.kz, драку двух мужчин в 05:58 заметили сотрудники видеонаблюдения Центра оперативного управления. На место были направлены сотрудники ближайшей патрульной полиции.



На нарушителей был составлен адмпротокол по ст. 434, ч. 1 КоАП РК "Мелкое хулиганство".



По факту нарушения общественного порядка решением суда в отношении граждан наложен штраф в размере 15 315 тенге.

26 октября 2022 года в Алматы произошло ДТП с участием ЗИЛа и Toyota. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульной полиции задержали водителя грузового авто, но он проявил агрессию и оказал неповиновение сотрудникам полиции. Инцидент попал на видео, которое распространили в Казнете.

