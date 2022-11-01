Сильный дождь, снег, гололед и метель ожидаются в Шымкенте и 11 областях страны

2 ноября 2022 года в Шымкенте и 11 регионах Казахстана ожидаются дождь, снег, туман, сильный ветер, гололед и метель. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", в Шымкенте утром и днем ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Туркестанской области утром и днем в горных и предгорных районах возможен сильный дождь, ночью и утром в горных районах – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах, 15-20 м/с, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Туркестане ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах опустится туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке региона, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер юго-западный в центре области, 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Кызылорде ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На востоке Карагандинской области ночью ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный в центре, на востоке региона, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с. В Караганде днем ветер юго-восточный, южный, порывы 18 м/с.

На западе, севере, востоке Улытауской области ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере Западно-Казахстанской области ночью и утром гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере региона, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, западный, порывы 18 м/с.

В горных районах Жетысуской области ночью и утром туман. Ветер восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.



На большей части Северо-Казахстанской области днем ожидаются осадки (дождь, снег), на юго-западе, севере региона – гололед. Ветер юго-восточный на юго-западе, севере области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем возможен гололед. Ветер юго-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

На большей части Атырауской области ветер западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер западный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ветер северо-западный, западный, на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Актау ветер северо-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

На севере Актюбинской области днем низовая метель. Ветер юго-западный ночью на севере, днем на большей части региона, порывы 15-20 м/с. В Актобе днем низовая метель. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

Новость по теме Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на ноябрь 2022 года. По данным РГП "Казгидромет", в начале ноября по стране пройдут дождь и мокрый снег, на юге республики — преимущественно дожди; с середины первой декады ожидается прекращение осадков в начале в западных регионах, а в конце декады и на остальной территории республики.