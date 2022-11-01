Что думают казахстанские экономисты об идее страхования от безработицы

Экономисты и страховщики опасаются превращения идеи страхования от безработицы в очередной способ заработка на казахстанцах, сообщает Zakon.kz.

Во избежание рисков они предлагают тщательно подготовить законодательную базу и выбрать способ и методы страхования, исключив возможные проявления коррупции.

Нет – кормушкам для чиновников!

По словам экономиста Армана Бейсембаева, "сейчас мы ничего, кроме высказанного предложения, не имеем, нет еще предмета для обсуждения".

Но если придется выбирать, то пусть страхование будет частным, нежели отданным на откуп государству. Роль госаппарата в данном случае должна заключаться в четкой и грамотной организации процесса, создании законодательной основы для работы страхового бизнеса, исключении мошенничества и прочих проблем. Если государство все остальное возьмет на себя, мы продолжим плодить фонды, которые не доказали свою эффективность. И страхование от безработицы будет так же работать, – высказал он мнение.

Очень чувствительным он считает возникающий в случае внедрения нового вида страхования вопрос отчислений.

Из чьего кармана будут взносы? Граждан, бизнеса? А если появится новый фонд, мы еще одну ораву чиновников будем содержать и кормить? Поэтому, еще раз повторю, считаю, что должны вовлекаться частные страховые компании. И не надо делать все из-под палки. Это должна быть добровольная инициатива. Хочет работник застраховать себя от потери работы – ну, вот, пожалуйста – делай отчисления и страхуйся! Только в договоре должно быть четко указано, что выплаты будут в случае сокращения, банкротства предприятий, а не потому, что гражданин сам решил уволиться. Арман Бейсембаев

Общественный деятель, экономист Айдар Алибаев тоже опасается, что благая идея усиления социальной поддержки выльется для граждан в новый вид платежных обязательств, не гарантирующий качественной помощи.

Если говорить о страховании от безработицы, то на Западе развита система, которая просто компенсирует убытки, когда человек теряет работу. Правительства различных стран выбирают свои методы, размеры компенсаций и сроки выплат. В какой-то мере это можно назвать государственной системой страхования от безработицы, потому что реально поддерживают человека, чтобы он мог жить. Работают программы, которые позволяют людям приобрести новые квалификации, специальности во время простоя. У нас тоже вроде как есть система выплаты пособий и организация трудоустройства. Но назвать их серьезной поддержкой людям, потерявшим работу, я не могу. Пособие крошечное, а курсы квалификации не дают отучиться новым, востребованным профессиям. И государственные фонды создавать под страхование от безработицы рискованно. Возможно появление очередной кормушки, в которой на входе будут снимать стружку. Айдар Алибаев

Он считает не лучшим решением и передачу функций страхования от безработицы участникам страхового рынка.

В отличие от государственных институтов, частники умеют считать деньги и прекрасно понимают, что пока все грамотно не продумано, есть риск погрязнуть в судебных разбирательствах или даже разориться. Так что от такого предложения они, скорее всего, откажутся. В целом, я убежден, что любому начинанию грозит неуспех, пока мы, наконец, не исключим коррупцию. Айдар Алибаев

Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин тоже пока не видит условий для работы страховых компаний с таким новым страховым продуктом в ближайшее время. Он считает, что необходимы как минимум несколько лет для подготовки законодательной базы и обкатки на практике.

Дело в том, что случай будет считаться страховым, если он подпадает под критерий случайности вероятности его наступления. То есть имеется какое-то внешнее воздействие, на которое стороны договора не могут иметь влияния. Но если сторона договора – страхователь – может содействовать своему увольнению, у страховых компаний возникают вопросы. Как правило, такие риски они не страхуют. Вот и все. Был ранее продукт, который назывался "Страхование прочих финансовых рисков". Это когда человек брал заем в банке, а затем не мог рассчитаться, так как потерял работу. Но услуга свернулась, так как сложно было установить, человек уволился специально, чтобы получить сумму, или действительно стал жертвой обстоятельств? Виталий Веревкин

Глава ассоциации страховщиков сомневается, что и сегодня страховые компании воспримут предложенную инициативу положительно.

Если сделать такое страхование добровольным, то подходы будут субъективными. Не думаю, что каждый страховщик возьмет на себя риски. Если же страхование от безработицы станет обязательным – это другое дело, требующее основательного подхода и времени. Виталий Веревкин

Официально все неплохо

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК на 1 октября, 79,4 тыс. человек получили выплаты из Государственного фонда социального страхования в связи с потерей работы, при этом 78,2 тыс. гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году.

В соответствии с действующим законодательством, как отметили в Минтруда, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода. При этом социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Во исполнение поручения главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября, с 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из ГФСС в среднем на 13%. Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда пока не пояснили, какой будет система страхования от безработицы и не заменит ли она собой выплату социального пособия. Также в ведомстве не знают, будет ли возложена на министерство задача по разработке и реализации положений инициативы.

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Об усилении системы поддержки временно нетрудоустроенных казахстанцев 26 октября заявил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, государство внедрит систему страхования от безработицы, а размеры социальных выплат по потере работы будут увеличены "до 45% от дохода".

Автор: Ирина Адылканова

