В акимате Алматы прокомментировали желание жителей ЖК "Ақ Бота" перекрыть участок улицы

Власти Алматы прокомментировали намерение жителей ЖК "Ақ Бота" в Медеуском районе перекрыть участок дороги для проезда машин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Медеуского района 2 ноября, в 2008 году после ввода в эксплуатацию жилого комплекса "Тау Шатыр" собственники перекрыли часть ул. Каппарова со своей стороны и установили ограждение. Теперь жители находящегося по соседству ЖК "Ақ Бота" выступили с такой же инициативой - перекрыть отрезок улицы около их комплекса.

В аппарат акима Медеуского района Алматы Еркебулана Оразалина 10 сентября 2022 года обратились жители жилого комплекса "Ақ Бота". Они сообщили, что с 1 ноября перекроют отрезок ул. Каппарова, частично находящийся в собственности данного ЖК, - говорится в комментарии районного акимата.

При этом там сообщили, что акимат Алматы для беспрепятственного проезда населения принял постановление (от 31 октября 2022 года) об установлении публичного сервитута (право пользования чужой собственностью в земельных отношениях, утверждаемого в случаях необходимости обеспечения интересов местного населения). При принятии документа учитывалось, что отрезком ул. Каппарова, который хотели перекрыть жители ЖК "Ақ Бота", "пользуются уже более 14 лет около 20 тыс. человек, проживающих в соседних жилых массивах".

Также сообщается, что властями города планируется выкуп земельного участка, по которому проходит отрезок ул. Каппарова.

Для дальнейшего беспрепятственного проезда населения по ул. Каппарова аппаратом акима Медеуского района инициировано письмо в Управление городского планирования и урбанистики, Управление градостроительного контроля и Управление земельных отношений Алматы по демонтажу ограждения ЖК "Тау Шатыр" и выкупа земельного участка по адресу: ул. Каппарова, дом 9/5. Комментарий акимата Медеуского района по ситуации с перекрытием отрезка улицы возле ЖК "Ақ Бота"

Жители алматинского жилого комплекса "Ақ Бота" утверждают, что отрезок ул. Каппарова проходит по территории, находящейся в собственности ЖК. По их словам, о перекрытии данного участка улицы власти города уведомили за два месяца.

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В середине октября с жителями жилого комплекса "Ақ Бота" встретился аким Медеуского района Еркебулан Оразалин. Он пообещал предложить варианты решения вопроса, чтобы жители не перекрывали 1 ноября.