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Аким Аулиеколя назвал число подтопленных домов погорельцев

Аким Аулиеколя назвал число подтопленных домов погорельцев Фото: скриншот видео
Аким Аулиекольского района Ерлан Теменов побывал в мкр. Бірлік, где был построен 91 жилой дом для пострадавших от пожаров в Костанайской области. Некоторые из новых домов затопило из-за обильных осадков, ситуацию оценил аким района, сообщает Zakon.kz.

По словам Ерлана Теменова, в новом мкр. Бірлік подтопило дворовые территории 12 домов.

В связи с тем, что фундаменты сделаны в соответствии со всеми требованиями, в дом вода не поступает, не подтекает, никаких вопросов в этом отношении нет, – сказал он.

Также аким Аулиекольского района сообщил, что работы по откачке воды ведут порядка 25 человек и шесть единиц техники – четыре единицы водооткачивающей техники и две мотопомпы.

2 ноября 2022 года сообщалось, что некоторые жители нового мкр. Бірлік, где для погорельцев был построен 91 дом, пожаловались на переполненные септики, из-за чего произошло подтопление.

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Как пояснил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области Берик Танжариков, "проектом не было предусмотрено устройство септиков, в связи с чем временные септики были выполнены за счет подрядчиков". Он заверил, что уже ведется разработка проектно-сметной документации на индивидуальную канализацию жилых домов мкр. Бірлік.

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