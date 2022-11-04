Мажилис планирует усилить защиту растительного мира в стране

В последние годы ряд неблагоприятных факторов, связанных с нерациональным использованием и отсутствием соответствующего правового поля, приводит к деградации природных экологических систем и утрате видового разнообразия растительности Казахстана.

Елдос Абаканов, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию, считает, что действующее в стране законодательство недостаточно полно обеспечивает регулирование вопросов охраны, воспроизводства и использования растительного мира, поэтому возникла необходимость подготовки и принятия специального закона.

Он отмечает, Министерство экологии, геологии и природных ресурсов разработало необходимый законопроект, который поступил в работу Мажилиса Парламента 20 января 2021 года. С этого момента депутаты и члены рабочей группы ведут планомерную работу над проектом.

Сфера регулирования будущего закона "О растительном мире", по его словам, охватывает практически все объекты растительного мира, произрастающие в естественных условиях, а также дикорастущие растения, содержащиеся в условиях культуры с целью воспроизводства и сохранения их генетического фонда.

Основной целью принятия законопроекта является несколько факторов:

обеспечение регулирования отношений в области охраны и использования объектов растительного мира во всем их многообразии;



создание условий для эффективного управления вопросами сохранения, воспроизводства, рационального и сбалансированного использования природных растительных ресурсов и генетического фонда растительного мира;



удовлетворение потребностей населения в ресурсах растительного мира;



установление прав и обязанностей физических и юридических лиц, а также упорядочение процесса использования ресурсов растительного мира;



укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира.



Продолжая, депутат указывает, что благодаря принятию данного документа в стране будут созданы экономические, социальные, организационные и иные условия для сохранения растительного биоразнообразия, рационального использования этих природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

Кроме того, одним из новшеств данного законопроекта является упорядочение процедур создания, содержания и защиты зеленых насаждений.

К примеру, из-за точечной застройки в городах теряется большое количество «зеленого фонда», варварски уничтожаются деревья, вследствие чего ухудшается экология. Теперь законопроектом будет определена прямая обязанность акиматов по ведению учета и инвентаризации зеленых насаждений, высаживанию сортов деревьев, соответствующих климатической зоне.

В Послании от 1 сентября 2020 года глава государства поручил Правительству приступить к реализации практических мер по улучшению экологической ситуации и в течение 5 лет осуществить посадку более чем 2 миллиардов деревьев в лесном фонде, в том числе 15 млн – в городах.

Сегодня на рабочих группах идет активное обсуждение законопроекта. В целом основные нормы направлены на четкую регламентацию процедур охраны, защиты, восстановления растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. Предполагается внедрение механизмов проведения инвентаризации, государственного мониторинга и создания кадастра растительного мира. А также законопроект включает вопросы регулирования интродукции (преднамеренный или случайный перенос видов растений за пределы мест их естественного произрастания), акклиматизации (приспособление растений к новым условиям произрастания) и гибридизации (процесс образования или получения гибридов) растений.

А самое главное, заявляет депутат, решаются вопросы процедур пользования объектами растительного мира.

В целом законопроект полностью коррелируется с главным документом страны – Конституцией Республики Казахстан. Так, с 8 июня 2022 года после вступления в силу внесенных по итогам референдума поправок в Конституцию пункт 3 статьи 6 теперь гласит так: "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство". Это окончательно ставит точку в вопросе, кому принадлежат данные ресурсы.

Справочно

Сегодня флора Казахстана включает более 13 тысяч видов растений, в том числе более 5754 видов высших сосудистых растений, около 5000 грибов, 485 лишайников, более 2000 водорослей, около 500 мохообразных.

Из общего числа этих растительных видов 1406 видов являются лекарственными растениями, в том числе 220 видов признаны в официальной медицине, а 387 видов включены в Красную книгу страны как редкие и находящиеся под угрозой исчезновения. 110 видов реликтовых растений, произрастающих с древних времен, а также 698 эндемичных видов растений произрастают только в Казахстане.

Из этого вытекает, что растительный мир нашей страны является основой практически всех экосистем, сохраняет свою жизнеспособность и обеспечивает формирование среды, а также условия существования для человека и разнообразных видов животного мира.

По имеющимся научным данным, 21% мировой флоры из-за интенсивного и нерационального природопользования находится под угрозой вымирания. В нашей стране лишь на 11% (30 млн. га площади) от всей территории урегулированы вопросы охраны, воспроизводства и пользования растительного мира.