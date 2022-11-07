"Масло-Дел": качество и свежесть – главный приоритет

Десять новых изотермических вагонов для перевозки скоропортящихся продуктов, а также высокотехнологичное котельное оборудование приобрела компания "Масло-Дел" благодаря финансированию Bank RBK.

В Казахстане сложно найти такого человека, кто не слышал бы о компании "Масло-Дел" и не пробовал хоть что-то из ассортимента выпускаемой продукции.



А начиналось все в далеком 1999 году, когда была зарегистрирована торговая марка "Масло-Дел". Из года в год ассортимент выпускаемой продукции увеличивался: компания работает в двух отраслях – в молочной и масложировой, производит сливочные и растительные масла, различные жиры, маргарины, майонезы, кетчупы, томатную пасту, молоко длительного хранения и сгущенку. Также "Масло-Дел" является одним из крупных экспортеров подсолнечного и рапсового жмыха.



Сегодня на четырех заводах, оснащенных современным европейским оборудованием, выпускается более 400 тонн продукции в сутки.



Компания "Масло-Дел" в первую очередь заинтересована в обеспечении своими товарами нас, казахстанцев: от оптовых рынков, сетей розничной торговли до магазинов у дома. Процент охвата внутреннего рынка составляет до 45%, в зависимости от вида продукции.

Чтобы при перевозке на дальние расстояния (а "Масло-Дел" имеет 23 филиала во всех крупных городах Казахстана и представительства за рубежом) такие продукты, как молоко, масло, томатная паста и другие, не испортились, необходимо поддерживать определенные термические условия: одни товары нужно перевозить холодными, другие – теплыми.



Изотермические вагоны, или, как их еще называют, "вагоны-термосы" – важное звено индустрии грузоперевозок благодаря особой конструкции корпуса и обшивки. Об этом нас проинформировал финансовый директор компании Айдын Тастанбеков.

Я хочу рассказать о двух важных для нас инвестиционных проектах, которые были осуществлены в партнерстве с Bank RBK. В 2020 году при финансовой поддержке банка мы приобрели современную специализированную технику – 10 изотермических вагонов, произведенных в Казахстане, а также купили высокотехнологичное котельное оборудование немецкого производства с высоким КПД и, что немаловажно, не наносящее вред экологии. Это инновационное оборудование в соответствии с новейшими стандартами работает не на мазуте, а на шелухе или щепе – технология такова, что выброс парниковых газов при этом минимален. Айдын Тастанбеков

По расчетам финансового директора, благодаря данному решению были существенно оптимизированы расходы компании. Что касается котельной, за счет перехода с мазута на производство пара экономия составила 30%. А приобретение собственных изотермических вагонов позволило "Масло-Делу" сократить дорожные расходы в два раза. К осязаемым плюсам также следует отнести мобильность при осуществлении грузоперевозок – собственные удобные график, маршрут и время доставки.



Также Айдын Тастанбеков сказал, что компании повезло и с банком-партнером.



Считаю важным отметить современные методы работы Bank RBK: быстрое принятие решений менеджментом, наличие онлайн-системы по обслуживанию юридических лиц "Банк-клиент" и минимальные трудозатраты за счет эффективности работы одного оператора, который ведет всю необходимую деятельность, – отметил он.

Председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева отмечает, что для банка важно внедрять новые подходы в работе с предпринимателями как по качеству, так и по скорости обслуживания.

