"Масло-Дел": качество и свежесть – главный приоритет
В Казахстане сложно найти такого человека, кто не слышал бы о компании "Масло-Дел" и не пробовал хоть что-то из ассортимента выпускаемой продукции.
А начиналось все в далеком 1999 году, когда была зарегистрирована торговая марка "Масло-Дел". Из года в год ассортимент выпускаемой продукции увеличивался: компания работает в двух отраслях – в молочной и масложировой, производит сливочные и растительные масла, различные жиры, маргарины, майонезы, кетчупы, томатную пасту, молоко длительного хранения и сгущенку. Также "Масло-Дел" является одним из крупных экспортеров подсолнечного и рапсового жмыха.
Сегодня на четырех заводах, оснащенных современным европейским оборудованием, выпускается более 400 тонн продукции в сутки.
Компания "Масло-Дел" в первую очередь заинтересована в обеспечении своими товарами нас, казахстанцев: от оптовых рынков, сетей розничной торговли до магазинов у дома. Процент охвата внутреннего рынка составляет до 45%, в зависимости от вида продукции.
Чтобы при перевозке на дальние расстояния (а "Масло-Дел" имеет 23 филиала во всех крупных городах Казахстана и представительства за рубежом) такие продукты, как молоко, масло, томатная паста и другие, не испортились, необходимо поддерживать определенные термические условия: одни товары нужно перевозить холодными, другие – теплыми.
Изотермические вагоны, или, как их еще называют, "вагоны-термосы" – важное звено индустрии грузоперевозок благодаря особой конструкции корпуса и обшивки. Об этом нас проинформировал финансовый директор компании Айдын Тастанбеков.
Я хочу рассказать о двух важных для нас инвестиционных проектах, которые были осуществлены в партнерстве с Bank RBK. В 2020 году при финансовой поддержке банка мы приобрели современную специализированную технику – 10 изотермических вагонов, произведенных в Казахстане, а также купили высокотехнологичное котельное оборудование немецкого производства с высоким КПД и, что немаловажно, не наносящее вред экологии. Это инновационное оборудование в соответствии с новейшими стандартами работает не на мазуте, а на шелухе или щепе – технология такова, что выброс парниковых газов при этом минимален.Айдын Тастанбеков
По расчетам финансового директора, благодаря данному решению были существенно оптимизированы расходы компании. Что касается котельной, за счет перехода с мазута на производство пара экономия составила 30%. А приобретение собственных изотермических вагонов позволило "Масло-Делу" сократить дорожные расходы в два раза. К осязаемым плюсам также следует отнести мобильность при осуществлении грузоперевозок – собственные удобные график, маршрут и время доставки.
Также Айдын Тастанбеков сказал, что компании повезло и с банком-партнером.
Считаю важным отметить современные методы работы Bank RBK: быстрое принятие решений менеджментом, наличие онлайн-системы по обслуживанию юридических лиц "Банк-клиент" и минимальные трудозатраты за счет эффективности работы одного оператора, который ведет всю необходимую деятельность, – отметил он.
Председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева отмечает, что для банка важно внедрять новые подходы в работе с предпринимателями как по качеству, так и по скорости обслуживания.
Также при разработке сервисов и продуктов банк исходит от потребностей клиентов и рынка. ТОО "Масло-Дел" позиционирует себя как компанию массового выпуска, производящую высококачественную продукцию. Для нас, как банка, было ценным стать надежным партнером социально ответственной компании, в которой на сегодняшний день работает около 2,5 тыс. сотрудников.Председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева