Полицейские на вертолете преследовали браконьера

3 ноября браконьер на моторной лодке пытался скрыться от полицейских на вертолете в Карагандинской области. Как рассказали Zakon.kz в региональной полиции, его задержали.

В пресс-службе ведомства уточнили, что 3 ноября сотрудники природоохранной полиции на вертолете совершали облет промысловых участков озера Балхаш. В районе поселка Чубар-Тюбек они заметили моторную лодку, хозяин которой попытался скрыться.

По данным стражей порядка, уже на берегу им удалось задержать 39-летнего местного жителя.

Во время осмотра лодки обнаружены 84 кг рыбы и рыболовная сеть длиной 400 метров, добавили правоохранители.

Отмечено, что сумма нанесенного ущерба составила 417 тыс. тенге.

Также, как сказано в сообщении, ведется досудебное расследование по ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".



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