Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.
Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, - говорится в телеграмме.
Вечером 13 ноября в центре Стамбула прогремел мощный взрыв.
По последним данным, погибли шесть, ранены 53 человека.
Генконсульство РК выясняет, есть ли среди пострадавших казахстанцы.
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