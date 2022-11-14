Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Турции

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате террористического акта в Стамбуле, сообщает Zakon.kz.

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