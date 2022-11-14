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Законодательство РК

КНБ задержал трансграничную преступную группировку

КНБ задержал трансграничную преступную группировку Фото: пресс-служба КНБ РК
21 октября Департаментом Пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области с органами прокуратуры пресечена деятельность трансграничной преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, группировка специализировалась на организации каналов незаконной миграции через Казахстан, Узбекистан и Россию лиц, имеющих ограничение на пересечение границы.

При получении 700 000 тенге за оказание услуг противоправного характера задержан иностранный гражданин. Он являлся активным участником преступной группировки.

В отношении него и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).

Задержанный помещен под стражу, заключили в КНБ.

24 октября сотрудники КНБ задержали четырех иностранцев на границе с Кыргызстаном.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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