КНБ задержал трансграничную преступную группировку

21 октября Департаментом Пограничной службы КНБ РК по Туркестанской области с органами прокуратуры пресечена деятельность трансграничной преступной группировки, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, группировка специализировалась на организации каналов незаконной миграции через Казахстан, Узбекистан и Россию лиц, имеющих ограничение на пересечение границы.

При получении 700 000 тенге за оказание услуг противоправного характера задержан иностранный гражданин. Он являлся активным участником преступной группировки.



В отношении него и других членов преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).

Задержанный помещен под стражу, заключили в КНБ.

24 октября сотрудники КНБ задержали четырех иностранцев на границе с Кыргызстаном.