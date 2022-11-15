Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

15 ноября 1993 года впервые в истории независимого Казахстана в обращение вышла национальная валюта – казахстанский тенге. Нумизматы считают казахстанские монеты одними из самых красивых, особенно юбилейные, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Казахстан имеет возможность сам выпускать свою национальную валюту на специальной банкнотной фабрике и на монетном дворе, работающем на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.



"Здесь вот уже несколько лет выпускаются серии "Космос", "Флора и фауна", "Народные традиции", исторические личности, деятели культуры и науки, юбилейные торжества и многое другое. В год к различным сериям монетный двор Казахстана выпускает не менее 10-15 новых монет. В том числе и инвестиционных. Это монеты премиум класса – золотые и серебряные. Например, только к 20-летию Независимости Казахстана было выпущено четыре юбилейные монеты номиналом 50, 500, 5000 и 50 тыс. тенге. Значит, перед коллекционером стоит задача собрать всю серию, чтобы максимально повысить ценность своей коллекции. Тенге – не только одна из самых защищенных валют в мире, но еще и одна из самых красивых", – говорит коллекционер Александр Рыков.





Фото: Zakon.kz



Пруф – наивысшее качество чеканки монеты

По словам Александра Рыкова, коллекционирование монет – это не просто хобби.

"Это образ жизни, мышления, характер, если хотите. Обширные знания в своей области позволяют коллекционеру собрать самые ценные, самые редкие экземпляры. Вот, к примеру, есть очень редкий тираж монет, где проявляются магнитные качества металла, из которого были отчеканены тенге. Иметь такую монету в коллекции – большая удача", – говорит коллекционер.

Например, если на монете серии "Олень" (Буги) номиналом 100 тенге олень изображен в серебре, то 200-тенговая монета уже отличается наличием позолоты на правом роге изящного животного.



"Для истинного знатока такие "мелочи" архиважны", – отмечает Александр Рыков.





Фото: Zakon.kz



В нумизматике есть такое понятие как шкала состояния, градация которой варьируется от 1 до 100 баллов. Наивысшим качеством монеты является та, что только вышла со станка и ее мастер снял с конвейера руками, облаченными в специальные перчатки, а потом запаковал. Это состояние нумизматы называют "пруф".



Как говорят специалисты, пруф – это наивысшее качество чеканки монеты. Главное отличие монеты этой категории от любой другой – матовое изображение и зеркальное поле. Иногда бывает наоборот - зеркальное изображение и матовое поле. Это называется реверс пруф или обратный пруф.

Если новую монету даже случайно взяли руками, ее ценность падает уже на 1 балл. На качество монеты влияет и ее сохранность, находилась ли она среди других монет и многое, многое другое.

Везде есть нюансы

Как рассказал председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов, нет ни одного нумизмата в мире, который бы мог похвастать самой полной коллекцией монет, слишком много их было выпущено за десятки тысяч лет истории человечества. Поэтому нумизматы делятся на несколько категорий.





Фото: Zakon.kz



"Некоторые собирают только современные монеты конкретного государства. Например, я знаю нескольких нумизматов в Семее, которые отслеживают каждый новый выпуск юбилейных монет в Национальном банке Казахстана. Другие выбирают конкретный год, чем-то для них важный и символичный, и собирают уже все номиналы монет и банкнот, выпущенных на эту дату. Третьи коллекционируют монеты какого-нибудь правителя. Есть и любители коллекционировать только "трешки" или "пятаки", серебряные или золотые монеты. Так что вариантов для собственной коллекции – сотни", – говорит Марат Сасанов.

В каждом из выбранных направлений есть свои нюансы и особенности, о которых истинный ценитель должен знать все. Например, выбрав для своей коллекции 1924 год, нумизмат должен четко осознавать, что только монет номиналом в 50 копеек в Советском Союзе в этот год было выпущено 20 вариантов, в зависимости от монетного двора и того или иного в них мейстера. Так в старину называли денежных дел мастера, следящего за чеканкой монет, контролирующего все процессы создания монеты.



Для тех, кто избрал путь коллекционирования современных момент какого-то государства, главной задачей является отслеживание новинок, которые регулярно выпускают казначейства или монетные дворы.

"Тут упустить свой шанс ни в коем случае нельзя. Ведь, как правило, монеты, выпущенные в честь памятных дат, юбилея известной личности или исторически важного события для страны, весьма ограничены по тиражу. В этом, собственно, и заключается основная ценность любой монеты – в ее редкости. Чем меньше был тираж выпуска данных момент, чем меньше их осталось на рынке, чем причудливее она выглядит, тем она ценнее", – Марат Сасанов.

Он рассказал об уникальной находке, которую обнаружили краеведы Семея во время исследования села Старая крепость. Именно отсюда начал свою историю современный Семей. Первая Семипалатная крепость была основана в 1718 году в нескольких километрах ниже современного Семея. Здесь, время от времени, краеведы проводят исследования и небольшие раскопки.



"Недавно мне улыбнулась удача: на территории Старой крепости я обнаружил крошечную монеты петровского периода – полушку, на которой была отчеканена знаменательная дата – 1718 год". Марат Сасанов





Фото: Zakon.kz



Исследуя оставшийся фундамент дома в крепости, Марат Сасанов и коллеги за несколько часов работы "подняли" из земли сразу 180 монет, начиная от эпохи Елизаветы I до Николая I, то есть с охватом не менее века.







Фото: Zakon.kz



"Это редчайшее явление, чтобы в одном доме были в разное время утеряны монеты в таком большом количестве. Причем это была не зарытая "кубышка", а именно россыпь монет, обнаруженных в разных частях строения. Мы долго думали, и, судя по тому, что вместе с монетами обнаружили в доме еще и различную церковную утварь, пришли к мнению, что это, скорее всего, была часовня или молельный дом".

Самой ценной своей находкой среди монет Марат Сасанов считает кашгарскую монету. Ее редкость такова, что она даже не значится ни в одном из известных каталогов. Краевед нашел ее недалеко от Семее, на почтовом тракте, торговом пути, ведущем к знаменитой Ботовской ярмарке.







Фото: Zakon.kz



"Кашгарская монета по форме напоминает китайскую: круглая с квадратным отверстием посередине. Но вместо иероглифов на ней была нанесена арабская вязь. Подобные монеты чеканились в Кашгарии в совсем короткий период, после мимолетной победы восставших ходжей во второй половине XIX века. После подавления мятежа китайские власти постарались эти монеты уничтожить. Однако одна из них каким-то чудом появилась в окрестностях Семея", – говорит Марат Сасанов.

Он отмечает, что о нумизматике можно говорить часами. Это совершенно иной мир, можно сказать, параллельная реальность, куда, однажды попав, многие, выбирая свое направление, остаются навсегда.



Автор: Екатерина Гуляева