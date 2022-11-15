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Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Нумизматы рассказали, чем интересен тенге Фото: Zakon.kz
15 ноября 1993 года впервые в истории независимого Казахстана в обращение вышла национальная валюта – казахстанский тенге. Нумизматы считают казахстанские монеты одними из самых красивых, особенно юбилейные, сообщает Zakon.kz.

Сегодня Казахстан имеет возможность сам выпускать свою национальную валюту на специальной банкнотной фабрике и на монетном дворе, работающем на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске.

"Здесь вот уже несколько лет выпускаются серии "Космос", "Флора и фауна", "Народные традиции", исторические личности, деятели культуры и науки, юбилейные торжества и многое другое. В год к различным сериям монетный двор Казахстана выпускает не менее 10-15 новых монет. В том числе и инвестиционных. Это монеты премиум класса – золотые и серебряные. Например, только к 20-летию Независимости Казахстана было выпущено четыре юбилейные монеты номиналом 50, 500, 5000 и 50 тыс. тенге. Значит, перед коллекционером стоит задача собрать всю серию, чтобы максимально повысить ценность своей коллекции. Тенге – не только одна из самых защищенных валют в мире, но еще и одна из самых красивых", – говорит коллекционер Александр Рыков.


Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Фото: Zakon.kz

Пруф – наивысшее качество чеканки монеты

По словам Александра Рыкова, коллекционирование монет – это не просто хобби.

"Это образ жизни, мышления, характер, если хотите. Обширные знания в своей области позволяют коллекционеру собрать самые ценные, самые редкие экземпляры. Вот, к примеру, есть очень редкий тираж монет, где проявляются магнитные качества металла, из которого были отчеканены тенге. Иметь такую монету в коллекции – большая удача", – говорит коллекционер.

Например, если на монете серии "Олень" (Буги) номиналом 100 тенге олень изображен в серебре, то 200-тенговая монета уже отличается наличием позолоты на правом роге изящного животного.

"Для истинного знатока такие "мелочи" архиважны", – отмечает Александр Рыков.


Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Фото: Zakon.kz

В нумизматике есть такое понятие как шкала состояния, градация которой варьируется от 1 до 100 баллов. Наивысшим качеством монеты является та, что только вышла со станка и ее мастер снял с конвейера руками, облаченными в специальные перчатки, а потом запаковал. Это состояние нумизматы называют "пруф".

Как говорят специалисты, пруф – это наивысшее качество чеканки монеты. Главное отличие монеты этой категории от любой другой – матовое изображение и зеркальное поле. Иногда бывает наоборот - зеркальное изображение и матовое поле. Это называется реверс пруф или обратный пруф.

Если новую монету даже случайно взяли руками, ее ценность падает уже на 1 балл. На качество монеты влияет и ее сохранность, находилась ли она среди других монет и многое, многое другое.

Везде есть нюансы

Как рассказал председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов, нет ни одного нумизмата в мире, который бы мог похвастать самой полной коллекцией монет, слишком много их было выпущено за десятки тысяч лет истории человечества. Поэтому нумизматы делятся на несколько категорий.


Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Фото: Zakon.kz

"Некоторые собирают только современные монеты конкретного государства. Например, я знаю нескольких нумизматов в Семее, которые отслеживают каждый новый выпуск юбилейных монет в Национальном банке Казахстана. Другие выбирают конкретный год, чем-то для них важный и символичный, и собирают уже все номиналы монет и банкнот, выпущенных на эту дату. Третьи коллекционируют монеты какого-нибудь правителя. Есть и любители коллекционировать только "трешки" или "пятаки", серебряные или золотые монеты. Так что вариантов для собственной коллекции – сотни", – говорит Марат Сасанов.

В каждом из выбранных направлений есть свои нюансы и особенности, о которых истинный ценитель должен знать все. Например, выбрав для своей коллекции 1924 год, нумизмат должен четко осознавать, что только монет номиналом в 50 копеек в Советском Союзе в этот год было выпущено 20 вариантов, в зависимости от монетного двора и того или иного в них мейстера. Так в старину называли денежных дел мастера, следящего за чеканкой монет, контролирующего все процессы создания монеты.

Для тех, кто избрал путь коллекционирования современных момент какого-то государства, главной задачей является отслеживание новинок, которые регулярно выпускают казначейства или монетные дворы.

"Тут упустить свой шанс ни в коем случае нельзя. Ведь, как правило, монеты, выпущенные в честь памятных дат, юбилея известной личности или исторически важного события для страны, весьма ограничены по тиражу. В этом, собственно, и заключается основная ценность любой монеты – в ее редкости. Чем меньше был тираж выпуска данных момент, чем меньше их осталось на рынке, чем причудливее она выглядит, тем она ценнее", – Марат Сасанов.

Он рассказал об уникальной находке, которую обнаружили краеведы Семея во время исследования села Старая крепость. Именно отсюда начал свою историю современный Семей. Первая Семипалатная крепость была основана в 1718 году в нескольких километрах ниже современного Семея. Здесь, время от времени, краеведы проводят исследования и небольшие раскопки.

"Недавно мне улыбнулась удача: на территории Старой крепости я обнаружил крошечную монеты петровского периода – полушку, на которой была отчеканена знаменательная дата – 1718 год".Марат Сасанов


Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Фото: Zakon.kz

Исследуя оставшийся фундамент дома в крепости, Марат Сасанов и коллеги за несколько часов работы "подняли" из земли сразу 180 монет, начиная от эпохи Елизаветы I до Николая I, то есть с охватом не менее века.


Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Фото: Zakon.kz

"Это редчайшее явление, чтобы в одном доме были в разное время утеряны монеты в таком большом количестве. Причем это была не зарытая "кубышка", а именно россыпь монет, обнаруженных в разных частях строения. Мы долго думали, и, судя по тому, что вместе с монетами обнаружили в доме еще и различную церковную утварь, пришли к мнению, что это, скорее всего, была часовня или молельный дом".

Самой ценной своей находкой среди монет Марат Сасанов считает кашгарскую монету. Ее редкость такова, что она даже не значится ни в одном из известных каталогов. Краевед нашел ее недалеко от Семее, на почтовом тракте, торговом пути, ведущем к знаменитой Ботовской ярмарке.


Нумизматы рассказали, чем интересен тенге

Фото: Zakon.kz

"Кашгарская монета по форме напоминает китайскую: круглая с квадратным отверстием посередине. Но вместо иероглифов на ней была нанесена арабская вязь. Подобные монеты чеканились в Кашгарии в совсем короткий период, после мимолетной победы восставших ходжей во второй половине XIX века. После подавления мятежа китайские власти постарались эти монеты уничтожить. Однако одна из них каким-то чудом появилась в окрестностях Семея", – говорит Марат Сасанов.

Он отмечает, что о нумизматике можно говорить часами. Это совершенно иной мир, можно сказать, параллельная реальность, куда, однажды попав, многие, выбирая свое направление, остаются навсегда.

Автор: Екатерина Гуляева

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