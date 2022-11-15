Сторонники Токаева встретились с избирателями Мангистауской области

Встречи Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева с избирателями продолжились в Мангистауской области.

В ходе посещения фабрики по производству спецодежды и обуви Zhamal-ai LTD сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали коллективу предприятия о мерах по поддержке бизнеса, отраженных в предвыборной программе кандидата.



"Выборы президента определят дальнейший курс развития нашего государства. Важно, чтобы казахстанцы подошли взвешенно к своему выбору и 20 ноября продемонстрировали высокий уровень политической культуры, придя на избирательные участки", – сказала член РОШ, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Далее с общественностью региона члены штаба обсудили основные направления предвыборной программы в части улучшения региональной транспортной и социальной инфраструктуры.



На встрече с IT-специалистами члены РОШ акцентировали внимание на блоке предвыборной программы, посвященном цифровизации.





Фото: пресс-служба штаба Касым-Жомарта Токаева



Также на площадке "КМГ Инжиниринг" члены РОШ встретились с нефтяниками региона, рассказав им о мерах по созданию безопасной трудовой среды и защите прав работников, предусмотренных предвыборной программой.

На городском ипподроме состоялась встреча членов штаба с представителями спорта и наездниками местной команды "Көкмойнақ". В ходе встречи были обсуждены приоритеты кандидата в развитии профессионального и национальных видов спорта и популяризации здорового образа жизни.