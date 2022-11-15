Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сторонники Токаева встретились с избирателями Мангистауской области

Сторонники Токаева встретились с избирателями Мангистауской области Фото: пресс-служба штаба Касым-Жомарта Токаева
Встречи Республиканского общественного штаба кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева с избирателями продолжились в Мангистауской области.

В ходе посещения фабрики по производству спецодежды и обуви Zhamal-ai LTD сторонники Касым-Жомарта Токаева рассказали коллективу предприятия о мерах по поддержке бизнеса, отраженных в предвыборной программе кандидата.

"Выборы президента определят дальнейший курс развития нашего государства. Важно, чтобы казахстанцы подошли взвешенно к своему выбору и 20 ноября продемонстрировали высокий уровень политической культуры, придя на избирательные участки", – сказала член РОШ, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

Далее с общественностью региона члены штаба обсудили основные направления предвыборной программы в части улучшения региональной транспортной и социальной инфраструктуры.

На встрече с IT-специалистами члены РОШ акцентировали внимание на блоке предвыборной программы, посвященном цифровизации.


Сторонники Токаева встретились с избирателями Мангистауской области

Фото: пресс-служба штаба Касым-Жомарта Токаева

Также на площадке "КМГ Инжиниринг" члены РОШ встретились с нефтяниками региона, рассказав им о мерах по созданию безопасной трудовой среды и защите прав работников, предусмотренных предвыборной программой.

На городском ипподроме состоялась встреча членов штаба с представителями спорта и наездниками местной команды "Көкмойнақ". В ходе встречи были обсуждены приоритеты кандидата в развитии профессионального и национальных видов спорта и популяризации здорового образа жизни.

Читайте также

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 16 ноября

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре

В акимате ЗКО рассказали, как решают проблему с дефицитом сжиженного газа

Анастасия Московчук
Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ООН проголосовала за репарации Украине от России
В ООН проголосовали за репарации Украине от России, Казахстан воздержался
похолодание в Казахтане, заморозки
Похолодание до 20 градусов ожидается в Казахстане
торги на бирже
Курс доллара еще снизился на торгах 14 ноября
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменову осудили на семь лет
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления