АРРФР пересмотрело подход к институту квалифицированных инвесторов

Одним из важных направлений работы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка является обеспечение защиты прав и законных интересов инвесторов на фондовом рынке.

В последние два года был принят ряд мер для упрощения доступа граждан к фондовому рынку. Реализована возможность дистанционного заключения брокерских договоров с использованием биометрической и динамической идентификации. Банкам предоставлено право оказывать весь спектр брокерских услуг не только с государственными, но и с корпоративными ценными бумагами.

Если до принятия данных мер в 2020 году количество розничных инвесторов составляло 119 тыс., то на сегодняшний день их число выросло в четыре раза, до 474 тыс.

Рост инвесторской базы является положительным трендом в развитии локального фондового рынка, однако это также означает необходимость усиления мер по защите прав розничных инвесторов.

Наиболее уязвимыми с точки зрения инвестирования являются неквалифицированные инвесторы – физические лица, которые не могут в должной степени оценить уровень риска при покупке тех или иных финансовых инструментов.

С учетом этих рисков на законодательном уровне введено обязательное условие оценки риск-профиля розничного инвестора брокерами перед предоставлением ему инвестиционных рекомендаций.

Установлена обязанность брокера проводить процедуру оценки и признания розничного инвестора квалифицированным либо неквалифицированным инвестором.

Для урегулирования данной процедуры принято постановление правления агентства от 20 октября 2022 года №75 "Об утверждении правил и условий признания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, физических лиц квалифицированными инвесторами, а также особенностей оказания организациями, осуществляющими брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, услуг физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами".

Согласно правилам, частный инвестор будет признаваться квалифицированным в случае соответствия определенным критериям в части уровня образования, наличия профессиональных сертификатов (CFA, FRM, CIIA), опыта работы на финансовом рынке, наличия активов на сумму не менее 25 млн тенге и сможет инвестировать в неограниченный перечень финансовых инструментов.

Физическое лицо также может быть признано брокером квалифицированным инвестором в случае, если успешно пройдет тестирование. Перечень вопросов для тестирования формируется брокером самостоятельно, но должен включать категории вопросов, связанных со сложными финансовыми инструментами (деривативы, РЕПО, ETF, ETN и др.).

При непрохождении тестирования инвестор может приобретать сложные финансовые инструменты только при ознакомлении с уведомлением брокера об имеющихся рисках и подписании заявления об их принятии.

Ограничения в отношении физических лиц не распространяются на юридических лиц, поскольку они могут обеспечить наличие инвестиционного консультанта, а также в большинстве случаев содержат необходимый штат сотрудников.

В рамках направления защиты инвесторов важным является повышение защиты прав миноритарных акционеров. С начала 2022 года в агентство поступило 15 обращений от акционеров на действия акционерных обществ, по результатам рассмотрения которых было возбуждено шесть административных дел и вынесена одна ограниченная мера воздействия.

С учетом анализа данных обращений в закон об акционерных обществах внесен ряд поправок. На законодательном уровне урегулирован порядок проведения дробления акций. Установлено, что решение о дроблении акций принимается общим собранием акционеров, при этом четко определено, что простые и привилегированные акции общества дробятся по одинаковому коэффициенту. Это позволит сохранить имеющийся объем прав каждого акционера.

Дополнительно уточнены нормы, определяющие цену выкупа акций крупным акционером. Выкуп возможен только по справедливой рыночной цене. По акциям, включенным в представительский список KASE, учитывается рыночная цена, сформировавшаяся на KASE, по прочим акциям – цена, определенная оценщиком согласно законодательству об оценочной деятельности. В обоих случаях выкупная цена не должна быть меньше цены покупки акций самим крупным акционером.