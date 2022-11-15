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Токаев назвал строительство автозавода в Алматы очень нужным проектом

Токаев назвал строительство автомобильного завода в Алматы очень нужным проектом Фото: akorda.kz
15 ноября президент Касым-Жомарт Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Акорды, в рамках рабочей поездки в Алматы Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству завода по производству автомобилей марок Changan, Chery, Haval.

Кроме того, президенту представили паспорт проекта и презентовали макет будущего завода для производства автомобилей методом мелкоузловой сборки, который планируется открыть в IV квартале 2024 года.

Отмечено, что площадь производственных помещений составит более 100 тыс. квадратных метров. Для каждого из трех автобрендов планируют построить отдельный цех сварки и сборки.

После ввода в эксплуатацию производственные мощности нового завода достигнут более 90 тыс. автомобилей в год. Также сказано, что общий объем инвестиций – более 100 млрд тенге. На предприятии будет создано 2200 рабочих мест.

После ознакомления с проектом глава государства поговорил с работниками завода.

"Это очень нужный для нашей страны проект. Желаю успеха в его реализации. В этом году во время визита председателя КНР г-на Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект. Сегодня мы видим результат – началось его осуществление", – сказал президент.

15 ноября Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой в Алматы.

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