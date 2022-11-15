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В Армении заявили, что 8-миллиардный человек родился в их стране

В Армении заявили, что 8-миллиардный человек родился в их стране Фото: pixabay
В Армении заявили, что 8-миллиардным человеком планеты стала девочка, родившаяся в местном городе Мартуни, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным публикации "Арменпресс", новорожденную зовут Арпи. 

СМИ пишут, что девочка здорова, ее вес 2,9 кг, рост 49 см. Арпи — третий и долгожданный ребенок в этой семье. Первые двое детей — мальчики.

Как сообщили в армянском офисе Фонда народонаселения ООН, невозможно рассчитать, какой ребенок в мире станет 8-миллиардным. Поэтому каждая страна по собственному желанию выбирает одного ребенка, которого и объявляет тем самым уникальным человеком. 

15 ноября стало известно, что численность населения Земли достигла отметки в 8 млрд. Порог в 7 млрд землян был преодолен в 2011 году.

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