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8-летний мальчик в Индии убил ядовитую змею своим укусом

Мальчик в Индии убил ядовитую змею своим укусом Фото: pixabay
В деревне индийского штата Чхаттисгарх 8-летний мальчик убил кобру после того, как укусил ее в отместку, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Newindianexpress.com, ребенок играл возле дома, когда змея обернулась вокруг его руки, а затем укусила.

Отмечено, что мальчик не смог снять кобру со своей руки и поэтому укусил в ответ дважды.

После случившегося родители отвезли ребенка в больницу. После обследования врачи уточнили, что укус, скорее всего, не содержал никакого яда, хотя сама змея была ядовитой.

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