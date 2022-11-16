8-летний мальчик в Индии убил ядовитую змею своим укусом

В деревне индийского штата Чхаттисгарх 8-летний мальчик убил кобру после того, как укусил ее в отместку, сообщает Zakon.kz.





Отмечено, что мальчик не смог снять кобру со своей руки и поэтому укусил в ответ дважды.





После случившегося родители отвезли ребенка в больницу. После обследования врачи уточнили, что укус, скорее всего, не содержал никакого яда, хотя сама змея была ядовитой.





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