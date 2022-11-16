Президент заявил, что Алматы попал в "ловушку средних доходов"

Касым-Жомарт Токаев 16 ноября на встрече с общественностью Алматы заявил, что "город попал в так называемую "ловушку средних доходов", сообщает Zakon.kz.

По его словам, основной вклад в положительную динамику вносят обрабатывающая промышленность (рост 13,9%) и инвестиционная активность.

"С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций (рост почти 20%). Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30%. В этой сфере занята большая часть жителей города". Касым-Жомарт Токаев

Между тем, по его мнению, сегодня в Алматы около 70% всех инвестиций приходится только на три отрасли – недвижимость, транспорт и торговлю.

Он уточнил, что низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан.

"Город попал в так называемую "ловушку средних доходов", для выхода из которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства заявил, что необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда.

В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов.

Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий "Алатау". Здесь планируется разместить более тысячи производств с созданием свыше 20 тысяч рабочих мест, заключил президент.