Токаев озвучил основную проблему алматинцев
Президент уточнил, что вопросы экологии всегда находятся в фокусе его внимания.
"Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения".Касым-Жомарт Токаев
Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн.
Основными источниками, по словам Токаева, являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).
Вместе с тем, ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей "розу ветров" и препятствующей поступлению чистого воздуха в город.
"Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города".Касым-Жомарт Токаев
В продолжении президент уточнил, что акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь, промышленными предприятиями.
Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов, заявил президент.
Также, по мнению Токаева, Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны.