Токаев озвучил основную проблему алматинцев

Выступая перед общественностью Алматы 16 ноября, Касым-Жомарт Токаев поднял вопросы экологии. По его словам, окружающая среда оказывает самое непосредственное влияние на здоровье и продолжительность жизни граждан, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что вопросы экологии всегда находятся в фокусе его внимания.

"Знаю, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Эта проблема перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения". Касым-Жомарт Токаев

Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн.

Основными источниками, по словам Токаева, являются автотранспорт (55%), городские ТЭЦ и промышленные предприятия (35%), а также негазифицированные частные дома (около 10%).

Вместе с тем, ситуация усугубляется плотной застройкой, не учитывающей "розу ветров" и препятствующей поступлению чистого воздуха в город.

"Повысив эффективность дорожно-транспортной системы, мы сможем значительно улучшить экологию города". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении президент уточнил, что акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь, промышленными предприятиями.

Перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов, заявил президент.



Также, по мнению Токаева, Алматы должен усилить свой статус "города-сада". Это вопрос репутации не только самого города, но и всей страны.