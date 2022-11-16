Касым-Жомарт Токаев: Алматы нельзя превращать в каменные джунгли

Фото: Zakon.kz

Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы заявил, что многочисленные нарекания у горожан вызывает неудобная планировка зданий и дорог, сообщает Zakon.kz.

Президент уточнил, что Алматы должен стать передовым мегаполисом, соответствующим требованиям современной урбанистики. "Город нельзя превращать в каменные джунгли. Алматы должен дышать свежим горным воздухом Алатау – это очень важно для экологии города. При застройке необходимо учитывать интересы жителей, а не строительных компаний". Касым-Жомарт Токаев Это требование, по его словам, не предусмотрено действующим законодательством.

Президент поручил правительству совместно с акиматом тщательно изучить эти проблемные вопросы и разработать соответствующие поправки в закон. "Данные меры необходимы для дальнейшего развития Алматы как комфортного и удобного для проживания города. В мегаполисе должно быть больше таких мест общественного отдыха, как Ботанический сад. Для некоторых районов этот вопрос является ключевым". Касым-Жомарт Токаев Городскому акимату, по словам президента, предстоит кардинально решить эту проблему. Планируется построить пять центров досуга. Работу необходимо выполнить качественно, заключил глава государства. Читайте также Токаев обратился к молодежи Поликлиники и больницы в Алматы устарели – Токаев Токаев объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий

Следите за новостями zakon.kz в: