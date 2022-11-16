Президент признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы
Токаев отметил, что в те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства.
Они, по его словам, использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность.
"Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот".Касым-Жомарт Токаев
К январской трагедии, продолжил глава государства, привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества.
"На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки".Касым-Жомарт Токаев
В результате, как уточнил президент, Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля.
Он уточнил, что были захвачены административные здания.
"Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы", - отметил Токаев.
Президент подметил, что бандиты не ожидали того, что жители выйдут на защиту любимого города.
"Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город".Касым-Жомарт Токаев
Весь народ Казахстана, заключил президент, в эти трудные дни переживал за алматинцев.
"К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание. Хочу еще раз повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами".Касым-Жомарт Токаев
Также президент объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий.
Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов, отметил он.