Президент признался, что ему было больно видеть разрушение Алматы

Касым-Жомарт Токаев заявил 16 ноября, что трагические январские события стали беспрецедентным испытанием для Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что в те черные дни заговорщики и радикалы посягнули на устои нашего государства.

Они, по его словам, использовали мирные митинги для того, чтобы разрушить стабильность.

"Здесь нужно четко отделить причины мирных демонстраций и цели заговорщиков, пытавшихся осуществить государственный переворот". Касым-Жомарт Токаев

К январской трагедии, продолжил глава государства, привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества.

"На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки". Касым-Жомарт Токаев

В результате, как уточнил президент, Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля.

Он уточнил, что были захвачены административные здания.

"Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы", - отметил Токаев.

Президент подметил, что бандиты не ожидали того, что жители выйдут на защиту любимого города.

"Мне, как коренному алматинцу, было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город". Касым-Жомарт Токаев

Весь народ Казахстана, заключил президент, в эти трудные дни переживал за алматинцев.

"К сожалению, сейчас мы видим попытки оправдать преступные деяния и представить их как народное восстание. Хочу еще раз повторить: надо четко различать мирные митинги населения и кровавые преступления, совершенные бандитами". Касым-Жомарт Токаев

Также президент объяснил решение об амнистии некоторых участников январских событий.

Недопустимо героизировать участников беспорядков и пытаться оправдать преступные замыслы их организаторов, отметил он.