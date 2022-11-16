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Джо Байден отреагировал на выдвижение Дональда Трампа на пост президента США

Джо Байден отреагировал на выдвижение Дональда Трампа на пост президента США Фото: Instagram/joebiden
Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Действующий президент Джо Байден решил не оставаться в стороне и прокомментировал действия экс-президента, сообщает Zakon.kz.

В ролике, опубликованном в Twitter, Джо Байден вспомнил политику своего предшественника.

"Дональд Трамп подвел Америку", - гласит подпись к видео.

Байден выделил сразу несколько "достижений" Трампа. По мнению Байдена это — сокращение налогов для богатых, рекордная безработица, худший отчет о занятости, потакание экстремистам. Также Трамп, как говорится в опубликованном ролике, спровоцировал насильственные демонстрации и мог оставить 23 млн американцев без медстраховки.

Кроме того, продолжил Байден, Трамп "единственный президент, который покинул Белый дом с наименьшим количеством рабочих мест, которые были, когда он занял пост".

При этом, по данным результатов исследований, за время правления Трампа безработица сократилась до минимального значения в 3,5% за полвека. Однако показатель охватывает только людей трудоспособного возраста. Стоит отметить, что после начала пандемии безработица резко возросла. 

Ранее федеральная избирательная комиссия опубликовала документ, согласно которому Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Дональд Трамп был 45-м президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.

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Анастасия Московчук
Байден Джо Трамп Дональд США
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