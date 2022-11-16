Джо Байден отреагировал на выдвижение Дональда Трампа на пост президента США

Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США. Действующий президент Джо Байден решил не оставаться в стороне и прокомментировал действия экс-президента, сообщает Zakon.kz.

В ролике, опубликованном в Twitter, Джо Байден вспомнил политику своего предшественника.

"Дональд Трамп подвел Америку", - гласит подпись к видео.



Donald Trump failed America. pic.twitter.com/fylyocYcse — Joe Biden (@JoeBiden) November 16, 2022

Байден выделил сразу несколько "достижений" Трампа. По мнению Байдена это — сокращение налогов для богатых, рекордная безработица, худший отчет о занятости, потакание экстремистам. Также Трамп, как говорится в опубликованном ролике, спровоцировал насильственные демонстрации и мог оставить 23 млн американцев без медстраховки.

Кроме того, продолжил Байден, Трамп "единственный президент, который покинул Белый дом с наименьшим количеством рабочих мест, которые были, когда он занял пост".

При этом, по данным результатов исследований, за время правления Трампа безработица сократилась до минимального значения в 3,5% за полвека. Однако показатель охватывает только людей трудоспособного возраста. Стоит отметить, что после начала пандемии безработица резко возросла.

Ранее федеральная избирательная комиссия опубликовала документ, согласно которому Трамп зарегистрировался кандидатом в президенты для участия в выборах главы государства.



Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

Дональд Трамп был 45-м президентом США с 20 января 2017 года по 20 января 2021 года.