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Аэропорт Астаны извинился за протекающую крышу

Аэропорт извинился за протекающую крышу Фото: unsplash
Международный аэропорт Астаны дал пояснения по поводу течи кровли в терминале 1. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе воздушной гавани, на данный момент идут восстановительные работы.

По данным аэропорта, терминал был введен в эксплуатацию еще в 2017 году с гарантией от подрядчиков сроком на 10 лет. Однако периодически выявлялись замечания по течи кровли и посадочных гейтов. 

В результате проведенных технических обследований было обнаружено, что состав кровли терминала не соответствует утвержденному проекту. 

Также сказано, что аэропорт отправил исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд. В документе говорится о необходимости безвозмездного устранения недостатков работ.

Кроме того, как отмечено в сообщении пресс-службы столичного аэропорта, подрядчик обязался устранить замечания, а аэропорт уже приступил к восстановительным работам.

"Международный аэропорт Астаны приносит извинения за предоставленные неудобства".Пресс-служба аэропорта Астаны

19 сентября стало известно, что аэропорт Астаны задумал создать аэротрополис к 2035 году.

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