Трассу Алматы – Тараз заметает
На кадрах видео, размещенного в соцсетях, автор отмечает, что днем 16 ноября дорога была закрыта.
"Дорога с Алматы закрыта. И в сторону Тараза тоже закрыта", – заявил голос за кадром.
Тем временем в АО "НК "КазАвтоЖол" прояснили ситуацию и объяснили причину произошедшего.
Как оказалось, водитель выехал на встречную полосу и образовался затор, который продлился 10 минут.
По данным пресс-службы, на данный момент дорога открыта.
"Не закрыли и пока не планируем", – уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол".
Несмотря на еще одно видео заснеженной трассы, в компании добавили: автодороги республиканского значения открыты, проезд по республиканским трассам обеспечен.
Всего, как отмечено в сообщении, с 15 на 16 ноября в очистке дорог было задействовано 576 единиц спецтехники и 641 человек персонала.
Синоптики предупреждали, что 16 ноября на большей территории Казахстана прогнозируют метель и туман.