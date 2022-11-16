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Трассу Алматы – Тараз заметает

Трассу Алматы- Тараз заметает Фото: pixabay
16 ноября в Казнете распространяют видео заснеженной трассы Алматы – Тараз. Как пояснили Zakon.kz в "КазАвтоЖол", из-за разбушевавшейся погоды дорогу не закрывали и не планируют.

На кадрах видео, размещенного в соцсетях, автор отмечает, что днем 16 ноября дорога была закрыта. 

"Дорога с Алматы закрыта. И в сторону Тараза тоже закрыта", – заявил голос за кадром.


Тем временем в АО "НК "КазАвтоЖол" прояснили ситуацию и объяснили причину произошедшего.

Как оказалось, водитель выехал на встречную полосу и образовался затор, который продлился 10 минут.

По данным пресс-службы, на данный момент дорога открыта.

"Не закрыли и пока не планируем", – уточнили в АО "НК "КазАвтоЖол". 


Несмотря на еще одно видео заснеженной трассы, в компании добавили: автодороги республиканского значения открыты, проезд по республиканским трассам обеспечен.

Всего, как отмечено в сообщении, с 15 на 16 ноября в очистке дорог было задействовано 576 единиц спецтехники и 641 человек персонала.

Синоптики предупреждали, что 16 ноября на большей территории Казахстана прогнозируют метель и туман.

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