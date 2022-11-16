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Неподготовленный к тестам девятиклассник "заминировал" шесть школ в Усть-Каменогорске

Неподготовленный к тестам девятиклассник "заминировал" шесть школ в Усть-Каменогорске Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске задержали школьника за ложное сообщение об акте терроризма. Как рассказали в полиции региона Zakon.kz, мотивом послужило желание сорвать тестирование в школе, к которому он не был подготовлен.

По данным полиции Усть-Каменогорска, 8 ноября на электронный адрес отдела образования города поступило письмо с угрозой взрыва в шести школах.

В результате информация не подтвердилась, взрывных устройств не обнаружили.

Также отмечено, что начато досудебное расследование. 

Через неделю, 15 ноября, правоохранители задержали девятиклассника одной из школ города. Он рассказал, что причиной такого поведения стало отсутствие подготовленности к тестам.


Тем временем Министерство внутренних дел напоминает, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день это 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. 

Уголовной ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам. 

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. 

В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, возмещение ущерба возлагается на их родителей, заключили в полиции.

28 октября сообщалось, что несколько школ "заминировали" в Кокшетау.

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Анастасия Московчук
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