В Петропавловске растет число любителей спорта

По данным за ноябрь 2022 года, в областном центре СКО количество занимающихся физической культурой и спортом составляет около 73 тысяч человек. Это 33,2% от общего числа населения города.

По сравнению с 2021 годом количество приверженцев здорового образа жизни и спортивной активности выросло почти на шесть тысяч человек.



Как известно, развитие спорта высших достижений во многом зависит от уровня развития любительского спорта. Чем больше секций работает и строится спортивных объектов, тем масштабнее охват населения и вероятность появления новых чемпионов и победителей соревнований самого высокого уровня.

На сегодняшний день в городе Петропавловске в сфере спорта функционируют 13 детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеский центр внешкольной работы, при котором работают 22 детско-подростковых клуба, в которых занимаются более 11 000 детей. Все спортивные секции можно посещать на бесплатной основе.

Способствуют увеличению количества спортсменов-любителей и приверженцев здорового образа жизни и различные мероприятия, направленные в том числе и на массовую аудиторию. За 10 месяцев 2022 года в Петропавловске прошли 70 спортивно-массовых мероприятий. В их числе чемпионаты города по тайскому боксу, спортивной и художественной гимнастике, настольному теннису, баскетболу, волейболу, мини-футболу, пляжному волейболу и многие другие.

Самым масштабным спортивным мероприятием Петропавловска традиционно является чемпионат города по футболу среди любительских коллективов, где принимают участие 20 команд с охватом более 500 человек. Чемпионат города проходит с мая по октябрь.





Фото: пресс-служба акимата СКО



В этом году в рамках празднования 270-летия города Петропавловска на озере Пёстрое впервые прошел чемпионат города по триатлону по пяти возрастным группам. Триатлон, как известно, включает в себя три вида спорта: плавание, велоспорт, бег.

Сборные команды города принимают участие в чемпионатах области по зимнему и летнему Президентскому многоборью, в Кубке области по хоккею с шайбой. Для подготовки сборных команд проводятся учебно-тренировочные сборы по видам спорта.

Стоит отметить, что в Петропавловске также ведется большая работа по развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями. Команда областного центра СКО ежегодно принимает участие в областной спартакиаде "Надежда" среди людей с ограниченными возможностями. Петропавловские атлеты регулярно становятся чемпионами и призерами спартакиады по следующим видам спорта: армрестлинг, пауэрлифтинг, шахматы, шашки, тогыз-кумалак, гонки на инвалидных колясках, настольный теннис, легкая атлетика, вольная борьба.

Большое внимание уделяется и развитию национальных видов спорта в Петропавловске. Так, в апреле был проведен городской турнир по борьбе қазақ күресі "Петропавл Барысы" (в рамках республиканского турнира "Қазақстан Барысы"). Победители данного турнира участвовали в областном турнире "Кызылжар барысы". Стоит отметить, что по итогам областного турнира представитель города Петропавловска Мухит Турсынов принял участие в республиканском этапе "Қазақстан Барысы".

Также в Петропавловске регулярно проводятся соревнования по тогызкумалак, асык ату, бестас асык среди детей и взрослых.

Впервые в городе Министерством культуры и спорта реализован проект "Доступный спорт". В рамках проекта с мая по сентябрь жители города бесплатно занимались следующими видами спорта: скандинавская ходьба, бег, карате, настольный теннис, фитнес. Занятия на спортивных площадках в Парке культуры и отдыха, Парке Победы и на стадионе "Карасай" охватили более 500 человек.

Отдельное внимание – подрастающему поколению. Отделом культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Петропавловска в рамках социального заказа для привлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний каникулярный период (с 20 июня по 25 августа) проводились тренировочные занятия по мини-футболу на 15 полях с искусственным покрытием во дворах жилых домов в различных микрорайонах города. Более 500 детей в возрасте от 10 до 15 лет приняли участие в занятиях.

27 августа на стадионе "Динамо" прошел финальный этап, где 16 команд встретились между собой и показали свое мастерство, приобретенное за время обучения на тренировочных занятиях. По итогам встреч первое место заняла команда "Юбилейка" (ул. Кизатова, 2б). На второй позиции расположился "Мурагер" (Хименко, 2), третье место заняла команда "Балдырган" (Болатбаева, 4).

Команда-победитель была награждена сертификатом в спортивный магазин на сумму 200 тысяч тенге, серебряный призер – 100 тысяч тенге, а обладатель почетного третьего места – 50 тысяч тенге.

Ожидается, что проделываемая работа по привлечению населения к систематическому занятию физической культурой и спортом позволит в следующем году увеличить количество сторонников здорового образа жизни до 78 000 человек.