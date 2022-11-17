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"День жестянщика": в Алматы за сутки выросло число ДТП

"День жестянщика": в Алматы за сутки выросло число ДТП Фото: Zakon.kz
Вечером 16 ноября в Алматы пошел снег, что привело к росту дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным дежурной части Центра оперативного управления ДП Алматы, с 8:00 16 ноября до 8:00 17 ноября в Алматы зарегистрировано 136 ДТП. В 26 авариях есть пострадавшие, погибших нет. В обычные дни (без резкого ухудшения погодных условий) в городе регистрируют 70-80, иногда до 100 ДТП. То есть за истекшие сутки наблюдается рост аварий.
Алматинские полицейские призвали участников дорожного движения к усилению мер безопасности.

"Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города", – уточнил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Ержан Узабаев. 

Он также рекомендовал владельцам транспортных средств заменить шины на зимние. 

В акимате Алматы сообщили, что за сутки 16-17 ноября в городе выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см.

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