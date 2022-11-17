В Акмолинской области у мужчины изъяли незаконный алкоголь на 27 млн тенге

В Акмолинской области мужчина пытался незаконно реализовать почти 24 тонны спирта, сообщает Zakon.kz.

Департаментом АФМ по Акмолинской области завершено досудебное расследование по факту незаконного приобретения спирта с целью сбыта, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности.



"В ходе проведения осмотра места происшествия в прицепе автомобиля обнаружены 24 пластиковые емкости объемом 1 000 литров каждая, наполненные спиртосодержащей жидкостью". Пресс-служба финансового мониторинга





Согласно заключению ДГД по Акмолинской области, общая стоимость изъятой спиртосодержащей жидкости составляет более 27,5 млн тенге.

Приговором суда Батжанову назначено наказание в виде года ограничения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем.

31 октября подпольный цех с алкоголем на 7 млн тенге выявили в Костанайской области.