В Уральске построен новый жилой дом

Ключи от новых квартир были вручены 180 новоселам. 9-этажный многоквартирный дом построен в микрорайоне "Арман" поселка Зачаганск Уральска за счет бюджетных инвестиций, выделенных на формирование и увеличение уставного капитала АО "Социально-предпринимательская корпорация "Aqjaiyq".

Общий объем инвестиций составил 1,8 млрд тенге.



Новоселов поздравил заместитель акима Уральска Асхат Кульбаев. Он пожелал всем семьям процветания, уюта и тепла в новых квартирах.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



"Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила свыше 10,5 тысячи квадратных метров, стоимость квартир – в пределах 175-210 тысяч тенге за квадратный метр, что на 30% дешевле рыночных цен на аналогичные объекты недвижимости. Все коммуникации подведены и подключены, прилегающая территория, подъездные пути заасфальтированы, сейчас подрядчиком проводятся работы по благоустройству, подводится уличное освещение. В соответствии с условиями финансово-экономического обоснования реализация квартир осуществляется вкладчикам АО "Отбасы банк" по программе ипотечного кредитования. На сегодняшний день заключены договора купли-продажи по 166 квартирам, что составляет 92% от общего количества реализуемого жилья". Асхат Кульбаев

Стоит отметить, что руководство компании "Жайык Мунай" подарило квартиру в новом доме мальчику, который в результате трагического случая, произошедшего в этом году, лишился обеих рук.





Фото: пресс-служба акимата ЗКО



Напомним, ЧП произошло 24 мая в селе Жанаказан Жангалинского района. Дети открыли трансформаторную подстанцию. Аманжол схватился за оголенные провода. В областной детской многопрофильной больнице, куда ребенка доставили санавиацией, ему диагностировали обширные электроожоги четвертой степени с поражением костной структуры. В экстренном порядке врачи ампутировали руки до верхней трети обоих плеч.

Четырехлетнему ребенку предстоит долгая реабилитация, оформление инвалидности, установка протезов. Поэтому совместно со строительными компаниями акиматом области было принято решение предоставить трехкомнатную квартиру семье пострадавшего мальчика в доме, построенном недалеко от школы, поликлиники и детской больницы, где мальчик сможет быть под постоянным наблюдением врачей.